Специалисты из США в режиме реального времени показали, как возбудитель коронавируса проникает в клетку человека. Весь процесс они сняли на видео.

Ученые из Национального центра развития трансляционных наук (NCATS) на мембране клетки человека продемонстрировали, как шипованый S-белок вируса связывается с молекулой ACE2. Само исследование с видеозаписью опубликовано в журнале ACS Nano, сообщает УНИАН.

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Группа ученых из NCATS исследует процесс взаимодействия вирусных и клеточных рецепторов.

Для своего эксперимента они сконструировали искусственную вирусную частицу SARS-CoV-2 – псевдовирион. К нему прикрепили квантовую точку, частицу материала размером с несколько нанометров.

Эта конструкция взаимодействовала с человеческой клеткой, ACE2-рецепторы которой были помечены зеленым флуоресцентным белком. Когда шипованый белок связывался с клеточным рецептором, квантовая точка контактировала с флуоресцентным белком.

Вследствие этого состоялось тушение флуоресценции, которое можно наблюдать на видео. С помощью этой методики ученые смогли проследить за связыванием псевдовириона с рецептором и последующим эндоцитозом.

С помощью своего эксперимента ученые обнаружили, что в присутствии специальных антител связывание и эндоцитоз срывались.

Проникновение S-белка в клетку: видео УНИАН

Отметим, ранее ученые подробно описали, как SARS-CoV-2 проникает в клетки человека.