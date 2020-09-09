Фахівці зі США у режимі реального часу показали, як збудник коронавірусу проникає в клітину людини. Увесь процес вони "зняли" на відео.

Вчені з Національного центру розвитку трансляційних наук (NCATS) на мембрані клітини людини продемонстрували, як шипований S-білок вірусу зв'язується з молекулою ACE2. Саме дослідження з відеозаписом опубліковане у журналі ACS Nano, повідомляє УНІАН.

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Група вчених з NCATS досліджує процес взаємодії вірусних і клітинних рецепторів.

Для свого експерименту вони сконструювали штучну вірусну частинку SARS-CoV-2 – псевдовіріон. До нього прикріпили квантову точку, частинку матеріалу розміром з декілька нанометрів.

Ця конструкція взаємодіяла з людською клітиною, ACE2-рецептори якої були помічені зеленим флуоресцентним білком. Коли шипований білок зв'язувався з клітинним рецептором, квантова точка контактувала з флуоресцентним білком.

Внаслідок цього відбулось гасіння флуоресценції, яке можна спостерігати на відео. За допомогою цієї методики вчені змогли прослідкувати за зв'язуванням псевдовіріона з рецептором і подальшим ендоцитозом.

За допомогою свого експерименту вчені виявили, що у присутності спеціальних антитіл зв'язування та ендоцитоз зривались.

Проникнення S-білка в клітину: відео УНІАН

Зазначимо, раніше вчені детально описали, як SARS-CoV-2 проникає в клітини людини.