Коронавирус воздействует на весь организм и может вызвать ряд нарушений – от потери вкуса и запаха до воспаления органов. Теперь исследователи исследуют вероятность потери слуха в результате COVID-19.

Эксперты из Университетского колледжа Лондона получили данные о 45-летнем пациенте с астмой, который попал в реанимацию с подтвержденным диагнозом COVID-19 и во время лечения потерял слух, пишет The Gardian.

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Пациент получал лечение согласно действующим рекомендациям Великобритании, в частности Ремдисивиром и внутривенными стероидами.

Через неделю после выписки из реанимации у него появился тинитус (звон в ушах), а затем – потеря слуха в левом ухе,

– говорится в сообщении.

Врачи убеждены, никакие назначенные лекарства не могли привести к ухудшению слуха. Сам больной проблем со слуховыми проходами или барабанными перепонками раньше не имел.

Исследования показали, что у мужчины наблюдалось сенсоневральное снижение слуха в левом ухе. С частичным успехом это лечили стероидами.

Такой случай является первым на территории Великобритании. В то же время немало подобных сообщений поступает из других стран.

Каким образом коронавирус может вызвать потерю слуха

Нарушение слуха у пациентов с COVID-19 требует раннего выявления и срочного лечения, так как пока неизвестно, как именно коронавирус влияет на органы чувств.

Ученые предположили, что SARS-CoV-2 "попадает в клетки внутреннего уха и вызывает их гибель, или заставляет организм выделять цитокины, которые могут быть токсичными для внутреннего уха".