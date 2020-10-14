Коронавірус впливає на весь організм і може спричинити низку порушень – від втрати смаку та запаху до запалення органів. Тепер дослідники досліджують ймовірність втрати слуху внаслідок COVID-19.

Експерти з Університетського коледжу Лондона отримали дані про 45-річного пацієнта із астмою, який потрапив до реанімації із підтвердженим діагнозом COVID-19 та під час лікування втратив слух, пише The Gardian.

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Пацієнт отримував лікування згідно з чинними рекомендаціями Великобританії, зокрема Ремдисивіром та внутрішньовенними стероїдами.

Через тиждень після виписки з реанімації у нього з’явився тинітус (дзвін у вухах), а потім – втрата слуху в лівому вусі,

– йдеться у повідомленні.

Лікарі переконані, жодні призначені ліки не могли призвести до погіршення слуху. Сам хворий проблем зі слуховими проходами чи барабанними перетинками раніше не мав.

Дослідження показали, що у чоловіка спостерігалося сенсоневральне зниження слуху в лівому вусі. З частковим успіхом це лікували стероїдами.

Такий випадок є першим на території Великої Британії. Водночас чимало подібних повідомлень надходить з інших країн.

Яким чином коронавірус може викликати втрату слуху

Вчені припустити, що SARS-CoV-2 "потрапляє до клітин внутрішнього вуха і спричиняє їхню загибель, або змушує організм виділяти цитокіни, що можуть бути токсичними для внутрішнього вуха".

Порушення слуху у пацієнтів із COVID-19 потребує раннього виявлення та термінового лікування, адже наразі невідомо, як саме коронавірус впливає на органи чуття.