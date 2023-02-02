Можно ли пить кофе натощак

Обзор исследований не показал, что употребление кофе вредит органам пищеварения. Более того, в некоторых исследованиях сообщалось о защитных эффектах кофе против карциномы (злокачественной опухоли) печени и других заболеваний печени. Но пока это только предварительные выводы.

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Пока нет данных о связи между употреблением кофе и изжогой, отрыжкой, неприятными ощущениями. Выходит, кофе на голодный желудок пить, скорее всего, можно, но только если нет проблем с пищеводом и желудком.

Исследований по влиянию кофе на органы пищеварения много, но большие из них проводились еще в 90-х годах прошлого века. К тому же, почти все они неоднородны, то есть ученые не изучали какой-то один сорт кофе или единственный способ приготовления.

Какие напитки нельзя пить натощак

Есть напитки и продукты, употреблять которые в голодный желудок точно нельзя:

Алкоголь. Все исследования говорят об одном: если пить спиртные напитки на голодный желудок, во-первых, произойдет очень быстрое опьянение, так как принятый без пищи алкоголь моментально впитается в кровь, а во-вторых, это приведет к повреждению слизистой.

Любые фруктовые соки из-за того, что у них есть фруктовые кислоты. Где меньше, где больше, но они есть во всех фруктах. Нежные клетки слизистой к этому не готовы, поэтому если у вас уже есть изжога, то сок лучше пить после еды.

А как же популярны в соцсетях смузи? В состав таких напитков часто входят размельченные продукты и йогурт, поэтому для желудка это не вредно.