Согласно имеющимся статистическим данным, около 30% случаев преждевременной недостаточности яичников (ПНЯ) можно объяснить разными генетическими факторами. Одной из причин считается мутация в гене Eif4enif1.

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Новое исследование бесплодия

Исследователи из Университета Цинхуа в Китае провели эксперимент, имитируя эту мутацию у мышей с целью изучить ее влияние на бесплодие у женщин.

С помощью так называемых "генетических ножниц" CRISPR были произведены изменения в геноме грызунов. Затем их фертильность сравнили с фертильностью мышей, ДНК которых не была изменена. В ходе поведенческих тестов было обнаружено, что мутации в гене Eif4enif1 влияют на яйцеклетки из-за неправильной работы митохондрий.

Основная причина женского бесплодия

Ученые отметили, что среднее количество фолликулов (структуры яичника, включающие ооциты в начальной стадии развития) у старых и генетически модифицированных мышей уменьшилось на 40%. Также было обнаружено, что среднее количество мышат в каждом случае сократилось на 33%.

При визуализации яйцеклеток под микроскопом исследователи заметили, что митохондрии, обычно распределенные по всей яйцеклетке, были сгруппированы. До проведения исследования связь между геном Eif4enif1 и митохондриями не была известна. По мнению авторов исследования, если у людей с бесплодием присутствуют аналогичные дефекты, восстановление нормальной работы митохондрий может помочь улучшить фертильность.