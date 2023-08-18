В основном ученые исследовали только хроническую бессонницу – серьезный диагноз и его влияние на жизнь человека. Например, есть исследования, как бессонница влияет на ментальное здоровье пожилых людей: у людей с длительным недосыпанием втрое чаще находили депрессивное расстройство, чем у людей со здоровым сном.

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Но новые исследования также рассказывают о том, что с психикой человека делает только одна бессонная ночь.

Новое исследование бессонницы

Ученые провели эксперимент: лишали добровольцев сна на одну ночь и отправляли их на МРТ, чтобы проверить, как взаимодействуют миндалевидное тело (отвечает за реакцию тела: усиливает сердцебиение, провоцирует выброс гормонов стресса) и префронтальная кора (она держит миндалевидное тело постоянно не плакали от всякой мелочи).

Оказалось, что у сонных "испытуемых" активность "эмоционального буфера" – префронтальной коры сильно снизилась. Более того, незначительное снижение ее активности наблюдалось даже у тех, кто спал по 4 часа.

Даже одна бессонная ночь вредит здоровью

Это значит, что люди без сна теряют адекватность реакции. К примеру, когда участникам исследования показывали разные фотографии к эксперименту, их мозг реагировал нормально: нейтральные снимки участников не беспокоили, а эмоциональные – вызывали волнение. Но после одной бессонной ночи реакция на нейтральное и эмоциональное стала одинаково сильной и тревожной.

Это значит, что из-за недосыпания вас может выбить из колеи во что бы то ни стало, вы становитесь раздражительными, а вашему мозгу сложно отличить важное от мелочи.

Так что высыпайтесь – навредить вашему здоровью может только одна бессонная ночь.