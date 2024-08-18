Учитывая то, что диабет 2 типа затрагивает около полумиллиарда людей по всему миру и является одной из основных причин смертности и инвалидности, прогнозируется, что к 2050 году количество больных удвоится, достигнув 1,3 миллиарда. Это подчеркивает необходимость разработки новых профилактических стратегий.

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Новое исследование сна

В рамках исследования изучили данные 84 тысяч участников UK Biobank Study для определения связи между сном и диабетом 2-го типа. Участники, которые в среднем 62-летние и не страдают диабетом, носили акселерометры в течение недели, а их здоровье отслеживалось в течение 7,5 лет.

Сон влияет на риск диабета

По сравнению с участниками с регулярным сном, у тех, у кого сон был нерегулярным (с колебаниями более 60 минут в день), риск диабета был на 34% выше.

Исследование имеет ограничения, включая возможное влияние образа жизни в прошлом на результаты и тот факт, что оценка сна основывалась на недельных данных, которые могут не отражать долгосрочный режим сна. Участники были в основном здоровыми, пожилыми и белыми, что может не соответствовать более разнообразным группам населения.

Исследователи планируют расширить исследование, включив молодых людей и представителей разных рас. Они также заинтересованы в изучении биологических механизмов, которыми нерегулярный сон увеличивает риск диабета.