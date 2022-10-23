Компания прекратила производство препарат Covishield (AstraZeneca) еще в декабре прошлого года из-за низкого спроса. Срок годности препарата составляет 9 месяцев, поэтому партия вакцин уже испорчена.
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Больше всего прививок вакциной провели в Индии
На Covishield приходится более 90% доз препаратов от коронавируса, введенных в Индии. Индия ввела более двух миллиардов доз вакцин против COVID-19 с начала пандемии.
По данным федерального министерства здравоохранения, более 70% населения Индии получили, по крайней мере, две дозы.
В январе 2022 года Индия начала ревакцинировать медицинских работников, а также людей старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями.
Впоследствии ревакцинацию разрешили всем жителям, но в настоящее время Индия ввела всего 298 миллионов бустерных доз.
Директор SII Адар Пунавалла также считает, что в будущем люди будут получать вакцину против коронавируса вместе с ежегодными прививками против гриппа. В то же время признал, что в Индии нет культуры относительно регулярной вакцинации.
В Украине уменьшилось количество больных коронавирусом
- По данным Минздрава, количество больных коронавирусом в стране уменьшилось. Такая ситуация наблюдается уже вторую неделю подряд.
- За последнюю неделю количество инфицированных уменьшилось почти на 37%. На прошлой неделе в больницы доставили 4 700 человек из COVID-19, а на прошлой – 6 100 человек.
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