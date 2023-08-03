Генетика, физическая активность и здоровое питание – факторы, влияющие на риск развития диабета. Однако исследование Барселонского института глобального здравоохранения указало на еще один немаловажный фактор: время первого приема пищи.

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Что обнаружили ученые

В исследовании приняли участие более 100 000 человек. Результаты показали, что завтрак до 9 утра уменьшает риск развития диабета 2 типа на 59%. А это очень даже значительный показатель.

Завтрак может помочь людям с диабетом более эффективно поддерживать баланс глюкозы в крови и предотвращать высокий уровень глюкозы в крови.

– отметили авторы исследования.

Почему это логично

Завтрак может помочь контролировать вес, если общее количество потребляемых в течение дня калорий не превышает нормы. И наоборот, если вы пропускаете утренний прием пищи, это влияет на уровень сахара в крови.

"Сбалансированный завтрак может помочь положительно повлиять на уровень инсулина и сахара в крови. У вас будет более устойчивый уровень энергии", – отметили ученые.