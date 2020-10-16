Согласно приказу Минздрава, частные клиники и лаборатории не обязаны сообщать лабораторным центам министерства о положительных результатах от тех пациентов, которые обратились по собственному желанию.

Согласно приказу Минздрава №2122 от 17 сентября 2020 года, в случае, если человек проверился на коронавирус по собственной инициативе и получил положительный результат, частная лаборатория должна известить об этом поставщика первичной помощи пациента. Но если у такого пациента не подписана декларация с семейным врачом, то такой положительный случай просто исчезает. На это обратил внимание активист Евгений Истребин на своей странице в фейсбуке.

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То есть если человек будет болеть бессимптомно или в легкой форме, но не обратится за медицинской помощью, этот новый случай инфицирования просто не попадет в статистику.

Сотрудники некоторых частных лабораторий уверяют, что они передают ф. № 058 (направление – ред.) в лабораторные центры Минздрава, но это же не показатель. Поскольку они этого делать просто не обязаны. Пациент просто получает результат теста на руки и все... Пациент пошел гулять, его никто не контролирует. Его просто нет в статистике,

– сказал Евгений.

Несколько дней назад активист обратил внимание на то, что среди положительных результатах тестов, полученных в ходе лабораторных исследований, снизилась доля новых случаев.

Истребин подчеркнул, что если раньше в течение 1,5 месяца примерно 75-76% положительных тестов шли в новые случаи, то теперь их доля упала до 72%.

К примеру, за период с 18 сентября по 14 октября лабораторные центры получили 151 545 положительных результатов тестов на коронавирус. 111 767 из них зачислили в новые случаи, что составляет 73,75%. Зато в предыдущие 6 недель доля новых случаев составляла 75,9%. То есть с момента введения приказа разница между положительными результатами и новыми случаями в официальной статистике выросла на 2,15%.

За последние 2 недели среднее число положительных результатов лабораторных исследований за сутки 6 641. Если перевести 2,15% в цифры, то это – 142 новых случая каждый день.