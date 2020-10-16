Згідно з наказом МОЗ, приватні клініки та лабораторії не зобов'язані повідомляти лабораторні центи міністерства про позитивні результати від тих пацієнтів, які звернулись за власним бажанням.

Згідно з наказом МОЗ № 2122 від 17 вересня 2020 року, у випадку, якщо людина перевірилась на коронавірус з власної ініціативи й отримала позитивний результат, приватна лабораторія повинна сповістити про це надавача первинної допомоги пацієнта. Але якщо у такого пацієнта не підписана декларація з сімейним лікарем, то такий позитивний випадок просто зникає. На це звернув увагу активіст Євген Істребін на своїй сторінці у фейсбуці.

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Тобто якщо людина хворітиме безсимптомно або в легкій формі та не звернеться за медичною допомогою, цей новий випадок інфікування просто не потрапить у статистику.

Співробітники деяких приватних лабораторій запевняють що вони передають ф. № 058 (направлення – ред.) в лабораторні центри МОЗ, але це ж не показник. Оскільки вони цього робити просто не зобов'язані. Пацієнт просто отримує результат тесту на руки і все… Пацієнт пішов гуляти, його ніхто не контролює. Його просто немає в статистиці,

– зауважив Євген.

Декілька днів тому активіст звернув увагу на те, що серед позитивних результатах тестів, отриманих під час лабораторних досліджень, знизилася частка нових випадків.

Істребін підкреслив, що якщо раніше впродовж 1,5 місяця приблизно 75-76% позитивних тестів йшли в нові випадки, то тепер їх частка впала до 72%.

До прикладу, за період з 18 вересня по 14 жовтня лабораторні центри отримали 151 545 позитивних результатів тестів на коронавірус. 111 767 з них зарахували у нові випадки, що складає 73,75%. Натомість у попередні 6 тижнів частка нових випадків становила 75,9%. Тобто з моменту введення наказу різниця між позитивними результатами й новими випадками в офіційній статистиці зросла на 2,15%.

За останні 2 тижні середнє число позитивних результатів лабораторних досліджень за добу становить 6 641. Якщо перевести 2,15% у цифри, то це – 142 нових випадки кожного дня.