Лечение минеральными водами называется бальнеотерапией. Она относится к альтернативной медицине и включает в себя купание в минеральных источниках, ванны, лечебный душ, ингаляции.

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Эффективность минеральных курортов

Есть несколько исследований, в которых изучали пользу бальнеотерапии для разных заболеваний. Ученые выяснили, что, возможно, минеральные ванны полезны людям с остеоартритом при лечении фибромиалгии и ревматоидного артрита. Однако из-за низкого качества испытаний у этих выводов слабые доказательства.

В другом небольшом исследовании определили, что если купаться в серной минеральной воде, это может облегчить боль в пояснице. Но этот эксперимент имеет небольшую выборку, поэтому его результаты тоже неубедительны.

Ехать или нет?

Считается, что эффективность бальнеотерапии пока не доказана, поэтому процедуры с минеральной водой не используются в доказательной медицине. Если у человека проблемы со здоровьем, нельзя отклоняться от стандартного лечения, которое назначил врач.

Если хотите съездить на курорт с минеральными водами, почему бы и нет? Но не стоит рассчитывать, что бальнеотерапия поможет избавиться от болезней. Кроме того, перед поездкой лучше проконсультироваться с терапевтом о том, какие методы лечения вы хотите использовать.