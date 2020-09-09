ЕС зарезервировал еще 200 миллионов доз вакцин против COVID-19
Накануне Европейская комиссия зарезервировала вакцины против коронавируса у 5 компаний. Недавно еще 200 миллионов доз потенциальной вакцины заказали у фирмы BioNTech-Pfizer.
Ранее ЕС подписал соглашения с компаниями Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, Curevac, Moderna и с AstraZeneca, сообщает MedicalXpress.
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Если любая из компаний разработает безопасную и эффективную вакцину против коронавируса, в ЕС хотят быть готовым быстро закупать дозы.
Мы оптимистичны, что среди этих кандидатов будет безопасная и эффективная вакцина против COVID-19, которая поможет нам победить эту пандемию,
– заявила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес.
Поэтому, Европа договорилась о поставках вакцин уже с 6 фирмами.
В настоящее время наибольшего прогресса в ходе клинических испытаний достигли шесть вакцин:
- вакцина Оксфордского университета и AstroZeneca;
- три вакцины китайского производства;
- вакцина компании Moderna;
- вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.
Впрочем, недавно в ВОЗ заявили, что ожидать желаемую вакцину нужно не раньше, чем в середине 2021 года. Ведь необходимо окончательно убедиться в безопасности и эффективности потенциальной вакцины, прежде чем выпустить ее на рынок.