Накануне Европейская комиссия зарезервировала вакцины против коронавируса у 5 компаний. Недавно еще 200 миллионов доз потенциальной вакцины заказали у фирмы BioNTech-Pfizer.

Ранее ЕС подписал соглашения с компаниями Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, Curevac, Moderna и с AstraZeneca, сообщает MedicalXpress.

К теме Испытания вакцины от COVID-19 приостановили из-за непонятный побочный эффект в добровольца

Если любая из компаний разработает безопасную и эффективную вакцину против коронавируса, в ЕС хотят быть готовым быстро закупать дозы.

Мы оптимистичны, что среди этих кандидатов будет безопасная и эффективная вакцина против COVID-19, которая поможет нам победить эту пандемию,

– заявила комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Поэтому, Европа договорилась о поставках вакцин уже с 6 фирмами.

В настоящее время наибольшего прогресса в ходе клинических испытаний достигли шесть вакцин:

вакцина Оксфордского университета и AstroZeneca;

три вакцины китайского производства;

вакцина компании Moderna;

вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.

Впрочем, недавно в ВОЗ заявили, что ожидать желаемую вакцину нужно не раньше, чем в середине 2021 года. Ведь необходимо окончательно убедиться в безопасности и эффективности потенциальной вакцины, прежде чем выпустить ее на рынок.