Напередодні Європейська комісія зарезервувала вакцини проти коронавірусу у 5 компаній. Нещодавно ще 200 мільйонів доз потенційної вакцини замовили у фірми BioNTech-Pfizer.

Раніше ЄС підписав угоди з компаніями Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, Curevac, Moderna та з AstraZeneca, повідомляє MedicalXpress.

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Якщо будь-яка з компаній розробить безпечну та ефективну вакцину проти коронавірусу, у ЄС хочуть бути готовим швидко закуповувати дози.

Ми оптимістичні, що серед цих кандидатів буде безпечна та ефективна вакцина проти COVID-19, яка допоможе нам перемогти цю пандемію,

– заявила комісарка ЄС з охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

Тож, Європа домовилася про постачання вакцин вже з 6 фірмами.

Наразі найбільшого прогресу під час клінічних випробувань досягли шість вакцин:

вакцина Оксфордського університету і AstroZeneca;

три вакцини китайського виробництва;

вакцина компанії Moderna;

вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.

Втім, нещодавно у ВООЗ заявили, що очікувати бажану вакцину потрібно не раніше, ніж у середині 2021 року. Адже необхідно остаточно переконатися у безпеці так ефективності потенційної вакцини, перш ніж випустити її на ринок.