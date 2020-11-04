Из-за высокой калорийности бананы часто недооценивают. Благодаря большому количеству витаминов, которые содержатся в этих плодах, мы можем утолить голод, а также успокоить нервную систему. Почему нужно включить в свой рацион бананы – читайте в нашем материале.

Бананы также используются в различных косметических процедурах, отмечает 24 канал.

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Состав одного банана

В среднем, 100 граммов банана содержит примерно 105 калорий. Стоит отметить, что в банане много углеводов и очень мало жиров. Фрукт считают питательным: он калориен, но и богат витаминами (В1, В2, В3, В9, А, РР, С, Е). Также в состав входят такие макро - и микроэлементы: кальций, фосфор, медь, цинк, натрий, магний и железо.

Поэтому от внезапного голода он вас спасет, ведь быстро восполнит потребность организма в энергии.

Польза для организма

Бананы положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, благодаря содержанию калия и магния. Витамины группы В и триптофан, которые есть в банане, помогают преодолеть нервное напряжение и снять стресс. Банан является источником железа, поэтому он полезен для образования гемоглобина в крови. Клетчатка в составе бананов полезна для желудка. Их часто рекомендуют при поражениях слизистой оболочки ротовой полости и желудочно-кишечного тракта. Этот фрукт является источником быстрой энергии. Поэтому при повышенной утомляемости и высоких физических и интеллектуальных нагрузках стоит есть бананы. Мякоть бананов используют в косметических процедурах.

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Бананы очень полезные / фото pexels

Может ли навредить банан организму и кому не стоит их есть

Маленьким детям не рекомендовано давать подобные лакомства, ведь они могут вызвать вздутие живота, колики и даже отравление.

Банан способствует выведению жидкости из организма, поэтому бананы очень опасны для людей, которые больны тромбофлебитом и ишемической болезнью.

Бананы также нельзя тем, кто имеет повышенную свертываемость крови.

Этот фрукт не рекомендуется людям, недавно перенесшим инсульт или инфаркт.

При чрезмерном употреблении может начаться гипервитаминоз витамина К.

Как выбрать бананы

Хвостик должен быть зеленым, упругим и без признаков гниения или плесени.

должен быть зеленым, упругим и без признаков гниения или плесени. Банан н е должен иметь повреждений и темных вмятин.

Если банан упругий, но кожура имеет небольшие темные пятнышки – это признак перезрелых бананов.



Как выбрать вкусные бананы / Фото pexels

Идеальная температура для хранения банана – 1 3 градусов.