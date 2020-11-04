Спаситель от внезапного голода: почему банан так полезен
Из-за высокой калорийности бананы часто недооценивают. Благодаря большому количеству витаминов, которые содержатся в этих плодах, мы можем утолить голод, а также успокоить нервную систему. Почему нужно включить в свой рацион бананы – читайте в нашем материале.
Бананы также используются в различных косметических процедурах, отмечает 24 канал.
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Состав одного банана
В среднем, 100 граммов банана содержит примерно 105 калорий. Стоит отметить, что в банане много углеводов и очень мало жиров. Фрукт считают питательным: он калориен, но и богат витаминами (В1, В2, В3, В9, А, РР, С, Е). Также в состав входят такие макро - и микроэлементы: кальций, фосфор, медь, цинк, натрий, магний и железо.
Поэтому от внезапного голода он вас спасет, ведь быстро восполнит потребность организма в энергии.
Польза для организма
- Бананы положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, благодаря содержанию калия и магния.
- Витамины группы В и триптофан, которые есть в банане, помогают преодолеть нервное напряжение и снять стресс.
- Банан является источником железа, поэтому он полезен для образования гемоглобина в крови.
- Клетчатка в составе бананов полезна для желудка. Их часто рекомендуют при поражениях слизистой оболочки ротовой полости и желудочно-кишечного тракта.
- Этот фрукт является источником быстрой энергии. Поэтому при повышенной утомляемости и высоких физических и интеллектуальных нагрузках стоит есть бананы.
- Мякоть бананов используют в косметических процедурах.
Бананы очень полезные / фото pexels
Может ли навредить банан организму и кому не стоит их есть
- Маленьким детям не рекомендовано давать подобные лакомства, ведь они могут вызвать вздутие живота, колики и даже отравление.
- Банан способствует выведению жидкости из организма, поэтому бананы очень опасны для людей, которые больны тромбофлебитом и ишемической болезнью.
- Бананы также нельзя тем, кто имеет повышенную свертываемость крови.
- Этот фрукт не рекомендуется людям, недавно перенесшим инсульт или инфаркт.
Как выбрать бананы
- Хвостик должен быть зеленым, упругим и без признаков гниения или плесени.
- Банан не должен иметь повреждений и темных вмятин.
- Если банан упругий, но кожура имеет небольшие темные пятнышки – это признак перезрелых бананов.
Как выбрать вкусные бананы / Фото pexels
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