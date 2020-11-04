Через високу калорійність банани часто недооцінюють. Завдяки великій кількості вітамінів, які містяться в цих плодах, ми можемо втамувати голод, а також заспокоїти нервову систему. Чому потрібно включити до свого раціону банани – читайте в нашому матеріалі.

Банани також використовуються у різних косметичних процедурах, зазначає 24 канал.

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Склад одного банану

У середньому, 100 грамів банану містить приблизно 105 калорій. Варто зазначити, що в банані багато вуглеводів і дуже мало жирів. Фрукт вважають поживним: він калорійний, але й багатий на вітаміни (В1, В2, В3, В9, А, РР, С, Е). Також до складу входять такі макро- та мікроелементи: кальцій, фосфор, мідь, цинк, натрій, магній і залізо.

Тому від раптового голоду він вас врятує, адже швидко заповнить потребу організму в енергії.

Користь для організму

Банани позитивно впливають на стан серцево-судинної системи, завдяки вмісту калію та магнію. Вітаміни групи В і триптофан, які є в банані, допомагають подолати нервове напруження та зняти стрес. Банани є джерелом заліза, тому він корисний для утворення гемоглобіну в крові. Клітковина в складі бананів корисна для шлунку. Їх часто рекомендують при ураженнях слизової оболонки ротової порожнини і шлунково-кишкового тракту. Цей фрукт є джерелом швидкої енергії. Тому при підвищеній втомлюваності та високих фізичних і інтелектуальних навантаженнях варто їсти банани. М'якоть бананів використовують у косметичних процедурах.

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Банани дуже корисні / Фото pexels

Чи може нашкодити банан організму та кому не варто їх їсти

Маленьким дітям не рекомендовано давати подібні ласощі, адже вони можуть спричинити здуття живота, кольки та навіть отруєння .

. Банан сприяє виведенню рідини з організму, тому банани дуже небезпечні для людей, які хворі на тромбофлебіт і ішемічну хворобу.

Банани також не можна тим, хто має підвищене згортання крові.

Цей фрукт не рекомендується людям, які нещодавно перенесли інсульт або інфаркт.

При надмірному вживанні може початися гіпервітаміноз вітаміну К.

Як обрати банани

Хвостик повинен бути зеленим, пружним і без ознак гниття чи плісняви.

повинен бути зеленим, пружним і без ознак гниття чи плісняви. Банан не повинен мати пошкоджень та темних вм'ятин .

. Якщо банан пружний, але шкірка має невеликі темні цятки – це ознака перестиглих бананів.



Як обрати смачні банани / Фото pexels

Ідеальна температура для зберігання банана – 13 градусів.