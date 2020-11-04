Рятівник від раптового голоду: чому банан такий корисний
Через високу калорійність банани часто недооцінюють. Завдяки великій кількості вітамінів, які містяться в цих плодах, ми можемо втамувати голод, а також заспокоїти нервову систему. Чому потрібно включити до свого раціону банани – читайте в нашому матеріалі.
Банани також використовуються у різних косметичних процедурах, зазначає 24 канал.
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Склад одного банану
У середньому, 100 грамів банану містить приблизно 105 калорій. Варто зазначити, що в банані багато вуглеводів і дуже мало жирів. Фрукт вважають поживним: він калорійний, але й багатий на вітаміни (В1, В2, В3, В9, А, РР, С, Е). Також до складу входять такі макро- та мікроелементи: кальцій, фосфор, мідь, цинк, натрій, магній і залізо.
Тому від раптового голоду він вас врятує, адже швидко заповнить потребу організму в енергії.
Користь для організму
- Банани позитивно впливають на стан серцево-судинної системи, завдяки вмісту калію та магнію.
- Вітаміни групи В і триптофан, які є в банані, допомагають подолати нервове напруження та зняти стрес.
- Банани є джерелом заліза, тому він корисний для утворення гемоглобіну в крові.
- Клітковина в складі бананів корисна для шлунку. Їх часто рекомендують при ураженнях слизової оболонки ротової порожнини і шлунково-кишкового тракту.
- Цей фрукт є джерелом швидкої енергії. Тому при підвищеній втомлюваності та високих фізичних і інтелектуальних навантаженнях варто їсти банани.
- М'якоть бананів використовують у косметичних процедурах.
Банани дуже корисні / Фото pexels
Чи може нашкодити банан організму та кому не варто їх їсти
- Маленьким дітям не рекомендовано давати подібні ласощі, адже вони можуть спричинити здуття живота, кольки та навіть отруєння.
- Банан сприяє виведенню рідини з організму, тому банани дуже небезпечні для людей, які хворі на тромбофлебіт і ішемічну хворобу.
- Банани також не можна тим, хто має підвищене згортання крові.
- Цей фрукт не рекомендується людям, які нещодавно перенесли інсульт або інфаркт.
Як обрати банани
- Хвостик повинен бути зеленим, пружним і без ознак гниття чи плісняви.
- Банан не повинен мати пошкоджень та темних вм'ятин.
- Якщо банан пружний, але шкірка має невеликі темні цятки – це ознака перестиглих бананів.
Як обрати смачні банани / Фото pexels
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