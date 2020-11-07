В западных странах не услышать фразы вроде " Надень шапку, потому что будет менингит!", "Не ходи с мокрыми волосами, потому что будет менингит" и тому подобное. Так как шапка – это не то, что спасет человека от этого заболевания. Что такое менингит, каковы причины и симптомы – читайте далее.

Носить шапку и тепло одеваться, когда на улице холодно, надо всегда. Однако это не то, что спасет вас от менингита. Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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"Чуть ли не в каждой семье есть примеры историй знакомых или знакомых их знакомых, которые якобы именно таким образом заболели менингитом, получили тяжелые осложнения или даже умерли. Такого вы не услышите в западных странах", – вспомнила Супрун.

Менингит – что это? Это воспаление защитных оболочек головного или спинного мозга. Менингит развивается как инфекционное заболевание, которое чаще всего вызывает вирус (например, вирусы гриппа, ветряной оспы, опоясывающего лишая, вирус энцефалита, герпесвирусы) или бактерия (например, пневмококк, менингококк, кишечная палочка).

Как происходит инфицирование

Болезнетворные микроорганизмы попадают в кровоток, проходят гематоэнцефалический барьер и вызывают воспаление мозговых оболочек.

Реже причиной менингита могут быть некоторые грибы (криптококки и кандида) и простейшие (спирохеты). Еще реже — травма головы, операция на мозге или в случае ушной инфекции (тогда возбудитель может попасть непосредственно в мозговые оболочки).

Самыми частыми причинами менингита являются все же вирусы и бактерии. При чем бактериальный менингит является очень опасным — смерть от этого типа менингита может наступить в течение нескольких часов, если вовремя не получить медицинскую помощь,

– отметила экс-глава Минздрава.

Симптомы менингита

Симптомы могут возникнуть внезапно и мгновенно, а могут появиться и через несколько дней – в большинстве случаев это происходит в течение 3 – 7 дней после заражения возбудителем.

Повышение температуры (38 градусов и выше),

(38 градусов и выше), Головная боль,

Увеличение тонуса затылочных мышц (сложно и больно наклонить голову вперед).

Состояние может сопровождаться тошнотой, рвотой, дрожью, светобоязнью или изменениями психического состояния.

Характерным симптомом менингита является сыпь, которая изначально напоминает пятна. Сыпь сначала появляется на конечностях и боках. Позже эти пятна образуют прыщи, как при аллергии, красного или красно-фиолетового цвета.

Сигналом, что это сыпь, вызванная менингитом, может быть то, что она не бледнеет, если на нее надавить с помощью прозрачной стакана,

– отметила Супрун.

У младенцев симптомы включают длительный плач, повышенную температуру, капризы, вялость, рвоту, отказ от пищи, бледность лица, чрезмерную сонливость.

Защитит ли шапка от менингита

Вероятность заболеть менингитом возрастает в зимние и осенние месяцы, как и другими болезнями, которые вызывают вирусы и бактерии. Однако ношение или не ношение шапки к этому не имеет никакого отношения.



Шапка не защитит от менингита / Фото: Getty Images

Как можно предотвратить менингит

Вакцинируйтесь

"От некоторых бактериальных и вирусных возбудителей менингита защищают прививки. Это вакцины против менингококка, пневмококка, Hib-инфекции. В Украине дети получают прививки против Hib-инфекции по календарю прививок в 2, 4 и 12 месяцев.Остальные вакцины являются рекомендованными, но не входят в календарь", – заявила экс-министр.

Не пользуйтесь общими предметами с другими людьми — бутылками для воды, трубочками для питья, посудой, бальзамами для губ или зубными щетками.

Заботьтесь о своем иммунитете – сбалансированное питание, полноценный сон, управление стрессом и достаточная физическая активность являются лишь основой, которая помогает оставаться здоровыми и снижает риск заболеть не только менингитом, но и другими опасными болезнями.

Тщательно готовьте продукты

"Особенно, если вы беременны. Нормально готовьте мясо (при достаточной температуре) и избегайте сыров или других молочных продуктов, изготовленных из непастеризованного молока", – отметила Супрун.

Как передаются возбудители менингита?

Это преимущественно зависит от возбудителя. Так, матери могут заразить ребенка бактериями стрептококка группы Б и кишечной палочкой во время беременности и родов. Это наиболее частая причина менингита у маленьких детей (до 1 года), которая может стать причиной смерти.

Некоторые возбудители передаются с капельками слюны при чихании, кашле и близком контакте, например, гемофильная палочка типа Б (Hib-инфекция) и пневмококки.

Менингококки передаются через слизистые выделения дыхательных путей или горла (слюна или мокрота). Это чаще всего происходит при близком контакте или длительном контакте с носителем или больным человеком.

Кишечная палочка может попасть в организм с пищей, приготовленной переносчиками возбудителя, которые не помыли руки после посещения туалета.