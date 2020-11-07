В західних країнах не почути фрази на зразок "Одягни шапку, бо буде менінгіт!", "Не ходи з мокрим волоссям, бо буде менінгіт" тощо. Шапка – це не те, що врятує людину від запалення. Що таке менінгіт, які причини і симптоми – читайте далі.

Носити шапку та тепло одягатися, коли на вулиці холодно, треба завжди. Однак це не те, що врятує вас від менінгіту. Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Мало не в кожній сім’ї є приклади історій знайомих чи знайомих їхніх знайомих, які начебто саме таким чином захворіли на менінгіт, отримали тяжкі ускладнення чи навіть померли. Такого ви не почуєте в західних країнах", – згадала Супрун.

Менінгіт – що це? Це запалення захисних оболонок головного або спинного мозку.



Менінгіт розвивається як інфекційне захворювання, яке найчастіше викликає вірус (наприклад, віруси грипу, вітряної віспи, оперізуючого лишаю, вірус енцефаліту, герпевіруси) чи бактерія (наприклад, пневмокок, менінгокок, кишкова паличка).

Як відбувається інфікування

Хвороботворні мікроорганізми потрапляють в кровотік, проходять гематоенцефалічний бар’єр і викликають запалення мозкових оболонок.

Рідше причиною менінгіту можуть бути деякі гриби (криптококки і кандида) та найпростіші (спірохети). Ще рідше — травма голови, операція на мозку чи у разі вушної інфекції (тоді збудник може потрапити безпосередньо в мозкові оболонки).

Найчастішими причинами менінгіту є все ж віруси та бактерії. При чому бактеріальний менінгіт є дуже небезпечним — смерть від цього типу менінгіту може настати протягом декількох годин, якщо вчасно не отримати медичну допомогу,

– зазначила ексглава МОЗ.

Симптоми менінгіту

Симптоми можуть виникнути раптово та миттєво, а можуть і з'явитися через кілька днів — у більшості випадків це відбувається протягом 3-7 днів після зараження збудником.

Підвищення температури (38 градусів і вище),

(38 градусів і вище), Головний біль,

Збільшення тонусу потиличних м'язів (складно і боляче нахилити голову вперед).

Стан може супроводжуватися нудотою, блюванням, тремтінням, світлобоязню чи змінами психічного стану.

Характерним симптомом менінгіту є висип, який спочатку нагадує плями. Висип спочатку з’являється на кінцівках та боках. Пізніше ці плями утворюють прищі, як при алергії, червоного або червоно-фіолетового кольору.

Сигналом, що це висип, викликаний менінгітом, може бути те, що він не блідніє, якщо на нього натиснути за допомогою прозорої склянки,

– зауважила Супрун.

У немовлят симптоми включають тривалий плач, підвищену температуру, вередування, млявість, блювання, відмову від їжі, блідість обличчя, надмірну сонливість.

Чи захистить шапка від менінгіту

Ймовірність захворіти на менінгіт зростає в зимові та осінні місяці, як і на інші хвороби, які спричиняють віруси та бактерії. Однак носіння чи не-носіння шапки до цього не має жодного відношення.



Шапка не захистить від менінгіту / Фото: Getty Images

Як можна запобігти менінгіту

Вакцинуйтеся

"Від деяких бактеріальних та вірусних збудників менінгіту захищають щеплення. Це вакцини проти менінгокока, пневмококу, Hib-інфекції. В Україні діти отримують щеплення проти Hib-інфекції за календарем щеплень у 2, 4 і 12 місяців.Решта вакцин є рекомендованими, але не входять до календаря", – заявила ексміністерка.

Не використовуйте спільні предмети з іншими людьми — пляшками для води, трубочками для пиття, посудом, бальзамами для губ або зубними щітками.

Піклуйтеся про свій імунітет – збалансоване харчування, повноцінний сон, управління стресом та достатня фізична активність є лише основою, яка допомагає залишатися здоровими та зменшує ризики захворіти не лише на менінгіт, але й інші небезпечні хвороби.

Ретельно готуйте продукти

"Особливо, якщо ви вагітні. Нормально готуйте м’ясо (за достатньої температури) та уникайте сирів чи інших молочних продуктів, виготовлених з непастеризованого молока", – зауважила Супрун.

Як передаються збудники менінгіту?

Це переважно залежить від збудника. Так, матері можуть заразити дитину бактеріями стрептококу групи Б та кишковою паличкою під час вагітності та пологів. Це найбільш часта причина менінгіту у маленьких дітей (до 1 року), що може стати причиною смерті.

Деякі збудники передаються з крапельками слини при чханні, кашлі та близькому контакті, наприклад, гемофільна паличка типу Б (Hib-інфекція) та пневмококи.

Менінгококи передаються через слизові виділення дихальних шляхів або горла (слина або мокрота). Це найчастіше відбувається при близькому контакті або тривалому контакті з носієм чи хворою людиною.

Кишкова паличка може потрапити в організм з їжею, приготованою переносниками збудника, які не помили руки після відвідування туалету.