Під час розтину померлих від коронавірусу медики виявили, що у половини інфікованих SARS-COV-2 був присутній в центральній нервовій системі.

Команда вчених з Університетської клініки Гамбург-Еппендорф провела аутопсію 43 пацієнтам, які померли від коронавірусу. Їхнє дослідження опубліковане у журналі Lancet Neurology.

До теми 8 з 10 хворих на коронавірус страждають від неврологічних симптомів: яких саме

Середній вік інфікованих становив 76 років, вони хворіли впродовж березня-квітня 2020 року. У 93% хворих були супутні захворювання, як правило, серцево-судинної та респіраторної систем.

74% пацієнтів померли в лікарнях. Основна причина смерті – вірусна пневмонія, викликана коронавірусом.

Під час розтину та аналізу тканин центральної нервової системи, вірусна РНК або вірусні білки виділялися у 53% померлих. У 8% вчені ідентифікували як і білки, так і РНК.

Сліди коронавірусу помітили в клітинах стовбура мозку і нейронах. Тож вчені прийшли до висновку, що коронавірусна інфекція може проникати в центральну нервову систему через блукаючий нерв, який пов'язує мозок з цілою низкою органів, зокрема: легені, кишківник та носогорло.

У всіх пацієнтів так чи інакше спостерігався астрогліоз – аномальне розростання астроцитів. У деяких інфікованих були помічені й інші зміни, які іноді призводять до невропатологічних ускладнень.

Втім, на думку вчених, скоріше за все ці процеси пов'язані з нейроімунними захисними реакціями організму, а не з руйнівною дією самої інфекції.