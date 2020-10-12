Розтин померлих пацієнтів з COVID-19 підтвердив, що коронавірус проникає в мозок
Під час розтину померлих від коронавірусу медики виявили, що у половини інфікованих SARS-COV-2 був присутній в центральній нервовій системі.
Команда вчених з Університетської клініки Гамбург-Еппендорф провела аутопсію 43 пацієнтам, які померли від коронавірусу. Їхнє дослідження опубліковане у журналі Lancet Neurology.
До теми 8 з 10 хворих на коронавірус страждають від неврологічних симптомів: яких саме
Середній вік інфікованих становив 76 років, вони хворіли впродовж березня-квітня 2020 року. У 93% хворих були супутні захворювання, як правило, серцево-судинної та респіраторної систем.
74% пацієнтів померли в лікарнях. Основна причина смерті – вірусна пневмонія, викликана коронавірусом.
Під час розтину та аналізу тканин центральної нервової системи, вірусна РНК або вірусні білки виділялися у 53% померлих. У 8% вчені ідентифікували як і білки, так і РНК.
Сліди коронавірусу помітили в клітинах стовбура мозку і нейронах. Тож вчені прийшли до висновку, що коронавірусна інфекція може проникати в центральну нервову систему через блукаючий нерв, який пов'язує мозок з цілою низкою органів, зокрема: легені, кишківник та носогорло.
У всіх пацієнтів так чи інакше спостерігався астрогліоз – аномальне розростання астроцитів. У деяких інфікованих були помічені й інші зміни, які іноді призводять до невропатологічних ускладнень.
Втім, на думку вчених, скоріше за все ці процеси пов'язані з нейроімунними захисними реакціями організму, а не з руйнівною дією самої інфекції.