При вскрытии умерших от коронавируса медики обнаружили, что у половины инфицированных SARS-COV-2 присутствовал в центральной нервной системе.

Команда ученых из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф провела аутопсию 43 пациентам, которые умерли от коронавируса. Их исследование опубликовано в журнале Lancet Neurology.

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Средний возраст инфицированных составлял 76 лет, они болели в течение марта-апреля 2020 года. У 93% больных имелись сопутствующие заболевания, как правило, сердечно-сосудистой и респираторной систем.

74% пациентов умерли в больницах. Основная причина смерти – вирусная пневмония, вызванная коронавирусом.

При вскрытии и анализе тканей центральной нервной системы, вирусная РНК или вирусные белки выделялись у 53% умерших. У 8% ученые идентифицировали как и белки, так и РНК.

Следы коронавируса заметили в клетках ствола мозга и нейронах. Поэтому ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция может проникать в центральную нервную систему через блуждающий нерв, который связывает мозг с целым рядом органов, в частности: легкие, кишечник и носогорло.

У всех пациентов так или иначе наблюдался астроглиоз – аномальное разрастание астроцитов. У некоторых инфицированных были замечены и другие изменения, которые иногда приводят к невропатологическим осложнениям.

Впрочем, по мнению ученых, скорее всего эти процессы связаны с нейроимунными защитными реакциями организма, а не с разрушительным действием самой инфекции.