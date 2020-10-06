Согласно отчету исследователей из Чикаго, 8 из 10 больных коронавирусом имеют неврологические симптомы. Чаще всего больные испытывают боль в мышцах.

В рамках системы здравоохранения Северо-западной медицины в Чикаго, ученые проанализировали анамнезы более чем 500 пациентов с коронавирусом. Исследование опубликовано в журнале Annals of Clinical and Translational Neurology.

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В общем, неврологические симптомы возникали у 82% пациентов в любой период заболевания. 42% больных испытывали эти симптомы при появлении первых признаков COVID-19, а еще 63% пациентов при госпитализации.

Чаще всего пациенты сообщали о боли в мышцах (45%) и головной боли (38%). Почти у трети больных наблюдали энцефалопатию (невоспалительное поражение головного мозга) и головокружение.

Исследование также показало, что только у 16% инфицированных було искажение вкуса, а еще у 11% – аносмия (полная или частичная потеря обоняния).

Один из симптомов связан с повышенным уровнем смертности

Согласно исследованию, уровень смертности среди пациентов с энцефалопатией был намного выше по сравнению с теми больными, которые не страдали от этого симптома – около 22% против 3%.

Также важно, что после выписки из больницы лишь 32% пациентов с энцефалопатией смогли вернуться к привычной жизни. Так, 30% с энцефалопатией нуждались в помощи в телесном уходе, а еще 17% – в собственных делах. 21% больных с этим симптомом умерли в течение 30 дней после выписки из больницы.

Зато среди тех пациентов, у которых не было энцефалопатии, 89% выписанным не требовалась посторонняя помощь.