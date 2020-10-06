Згідно зі звітом дослідників з Чикаго, 8 з 10 хворих на коронавірус мають неврологічні симптоми. Найчастіше хворі відчувають біль у м'язах.

В рамках системи охорони здоров’я Північно-Західної медицини в Чикаго, вчені проаналізували анамнези більш ніж 500 пацієнтів з коронавірусом. Дослідження опубліковане у журналі Annals of Clinical and Translational Neurology.

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Загалом, неврологічні симптоми виникали у 82% пацієнтів у будь-який період захворювання. 42% хворих відчували ці симптомі при появі перших ознак COVID-19, а ще 63% пацієнти – при госпіталізації.

Найчастіше пацієнти повідомляли про біль у м’язах (45%) та головний біль (38%). Майже у третини хворих спостерігали енцефалопатію (незапальне ураження головного мозку) та запаморочення.

Дослідження також виявило, що лише 16% інфікованих мали спотворення смаку, а ще 11% – аносмію (повну або часткову втрату нюху).

Один з симптомів пов'язаний з підвищеним рівнем смертності

Згідно з дослідженням, рівень смертності серед пацієнтів з енцефалопатією був набагато вищим у порівнянні з тими хворими, які не страждали від цього симптому – близько 22% проти 3%.

Також важливо, що після виписки з лікарні лише 32% пацієнтів з енцефалопатією змогли повернутися до звичного життя. Натомість серед тих інфікованих, у яких енцефалопатії не було, цей показник становить 89%.