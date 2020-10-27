Пацієнтам інфекційного відділення однієї з Новосибірських лікарень поставили додаткові ліжка на сходових клітинах. Місць для інфікованих COVID-19 не вистачає навіть у коридорах медустанови.

Про це пише УНІАН з посиланням на одне з місцевих російських ЗМІ,

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Місцева влада визнала, що лікарня для пацієнтів з коронавірусом переповнена. Видання також опублікувало фотографії, на яких видно пацієнток.

Медичний заклад розрахований на 60 місць, однак на сьогодні там знаходяться 70 осіб з підозрою на коронавірус і підтвердженим діагнозом. Усім пацієнтам потрібна киснева підтримка і цілодобове спостереження.

Крім того, лікарня приймає хворих цілої низки сусідніх районів.

Що відомо про коронавірус у Росії

Станом на 27 жовтня РФ повідомила про 1 547 774 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2. За минулу добу в Росії зареєстрували 16 550 нових хворих на COVID-19. Одужали за минулу добу 12 844 людей, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 158 940 особа.

Всього в РФ зробили 58,2 мільйона тестів. Наразі в країні 362 245 активних випадків. За минулу добу в Росії померли 320 пацієнтів з COVID-19. Всього з моменту початку пандемії в Росії померло 26 589 хворих.