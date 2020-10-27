Пациентам инфекционного отделения одной из Новосибирских больниц поставили дополнительные кровати на лестничных клетках. Мест для инфицированных COVID-19 не хватает даже в коридорах медучреждения.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на одно из местных российских СМИ.

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Местные власти признали, что больница для пациентов с коронавирусом переполнена. Издание также опубликовало фотографии, на которых видно пациенток.

Медицинское учреждение рассчитано на 60 мест, однако на сегодняшний день там находятся 70 человек с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Всем пациентам нужна кислородная поддержка и круглосуточное наблюдение.

Кроме того, больница принимает больных целого ряда соседних районов.

Что известно о коронавирусе в России

По состоянию на 27 октября РФ сообщила о 1 547 774 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки в России зарегистрировали 16 550 новых больных COVID-19. Выздоровели за минувшие сутки 12 844 человека, которые лечились от COVID-19. Общее количество выздоровевших – 1 158 940 человек.

Всего в РФ сделали 58,2 миллиона тестов. Сейчас в стране 362 245 активных случаев. За минувшие сутки в России умерли 320 пациентов с COVID-19. Всего с момента начала пандемии в России умерли 26 589 больных.