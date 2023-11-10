У мережі поширюють інформацію, нібито скорочення фінансування охорони здоров'я у воєнний час сприятиме тому, що в Україні розпочнеться низка епідемій. Зокрема, як вказують автори допису, спалахи гепатиту А уже відбуваються у 5 областях України, а на Рівненщині зареєстрували перший випадок нового штаму коронавірусу "Пірола".

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Також у дописі цитують гендиректора Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Сергія Чумака, що існує висока ймовірність спалаху кору в Україні у 2023 році.

Як насправді

У дописі автори вдаються до маніпуляцій та відвертої брехні. Так, 9 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік. У ньому на медицину виділили 202 млрд грн, що на близько 24 млрд грн більше, ніж у поточному році. З урахуванням прогнозованої інфляції у 9,7%, реальне збільшення становитиме 5,8 млрд грн.

Також у Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що спалах гепатиту А у Вінниці визначили як надзвичайну ситуацію на рівні області, про епідемію не йшлося. Станом на 9 листопада у Вінницькій області зафіксували 261 лабораторно підтверджений випадок, із них 194 пацієнти уже виписали. За останньою наявною інформацією, поодинокі випадки також реєстрували у Тернопільській (1 випадок), Закарпатській (11 випадків), Дніпропетровській (3 випадки) та Івано-Франківській (12 випадків протягом жовтня) областях. У всіх регіонах фахівці розпочали епідрозслідування, а лікарі радять вакцинуватись, аби запобігти інфекції.

Спалах інфекційної хвороби визначають у разі, якщо фіксують кілька випадків зараження інфекційною хворобою, повʼязаних між собою спільним джерелом та/або фактором передачі інфекції.

Гепатит в Україні

Випадки гепатиту А в Україні фіксують щороку, це сезонне захворювання, яке найчастіше поширюється у холодну пору року. Розповсюджується хвороба зазвичай через немиті руки, використання чи вживання забрудненої води. За даними Міністерства охорони здоров'я України, у 2022 році зафіксували 281 випадок, а за 9 місяців 2023 року — 314 випадків захворювання.

Коронавірус в Україні

Повідомлення про поширення COVID-19 через нібито недостатнє фінансування також маніпулятивне. Адже вперше цей штам коронавірусу виявили в Ізраїлі, потім у США, Данії та Великій Британії. Ці країни мають високий рівень медичної допомоги та виділяють великі суми для цієї галузі, тож питання не у фінансуванні. Нові штами SARS-CoV-2 утворюються через мутацію.

Чим більше людей інфікує вірус, тим вищий ризик зміни геному початкового вірусу, тобто мутації. Ця функція є характерною для багатьох вірусів, зокрема грипу. Тому лікарі радять щороку робити нову вакцину проти цього захворювання. Водночас штамів SARS-CoV-2 все ще набагато менше, ніж штамів грипу.

Українські фахівці завдяки методу секвенування (лабораторного дослідження, яке дозволяє виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу) все ж змогли розпізнати цей штам вірусу, що свідчить про їхню кваліфікованість. На момент написання статті Міністерство охорони здоров'я України повідомило про один випадок зараження цим штамом.

Кір в Україні

Сергій Чумак дійсно говорив, що в Україні можливий спалах кору, оскільки це захворювання є циклічним, а останні спалахи фіксували у 2018-2019 роках. Так, за дев`ять місяців 2023 року в Україні на кір захворіли 46 осіб, це вчетверо більше випадків, ніж зафіксували за весь 2022 рік. Ризик спалаху пов`язаний не з нестачею фінансування або лікарів, а з низьким рівнем вакцинації від кору. Детальніше про це ми писали в попередньому випуску.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг» в рамках контракту №72012118C00001.

Авторка: Анастасія Бродовська