В сети распространяют информацию, что сокращение финансирования здравоохранения в военное время будет способствовать тому, что в Украине начнется ряд эпидемий. В частности, как указывают авторы сообщения, вспышки гепатита А уже происходят в 5 областях Украины, а в Ровенской зарегистрировали первый случай нового штамма коронавируса "Пирола".

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Также в цитировании гендиректора Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины Сергея Чумака, что существует высокая вероятность вспышки кори в Украине в 2023 году.

Как на самом деле

В сообщении авторы прибегают к манипуляциям и откровенной лжи. Да, 9 ноября 2023 года Верховная Рада приняла госбюджет на 2024 год В нем на медицину выделили 202 млрд грн, что на около 24 млрд грн больше, чем в текущем году. С учетом прогнозируемой инфляции в 9,7% реальное увеличение составит 5,8 млрд грн.

Также в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что вспышку гепатита А в Виннице определили как чрезвычайную ситуацию на уровне области, об эпидемии речь не шла. По состоянию на 9 ноября в Винницкой области зафиксировали 261 лабораторно подтвержден случай, из них 194 пациента уже выписали. По последней имеющейся информации, редкие случаи также регистрировали в Тернопольской (1 случай), Закарпатской (11 случаев), Днепропетровской (3 случая) и Ивано-Франковской (12 случаев в течение октября) областях. Во всех регионах специалисты начали эпидрасследование, а врачи советуют вакцинироваться, чтобы предотвратить инфекцию.

Вспышку инфекционной болезни определяют в случае, если фиксируют несколько случаев заражения инфекционной болезнью, связанных между собой общим источником и фактором передачи инфекции.

Гепатит в Украине

Случаи гепатита А в Украине фиксируют ежегодно это сезонное заболевание, которое чаще всего распространяется в холодное время года. Распространяется болезнь обычно из-за немытых рук, использования или употребления загрязненной воды. За данным Министерства здравоохранения Украины, в 2022 году зафиксировали 281 случай, а за 9 месяцев 2023 года - 314 случаев заболевания.

Коронавирус в Украине

Сообщение о распространении COVID-19 из-за якобы недостаточного финансирования также манипулятивно. Ведь впервые этот штамм коронавируса обнаружили в Израиле, затем в США, Дании и Великобритании. Эти страны имеют высокий уровень медицинской помощи и выделяют большие суммы для этой отрасли, поэтому вопрос не в финансировании. Новые штаммы SARS-CoV-2 образуются из-за мутации.

Чем больше людей инфицирует вирус, тем выше риск изменения генома исходного вируса, то есть мутации. Эта функция есть характерной для многих вирусов, в том числе гриппа. Поэтому врачи советуют каждый год делать новую вакцину против этого заболевания. В то же время штаммов SARS-CoV-2 все еще гораздо меньше, чем штаммов гриппа.

Украинские специалисты благодаря методу секвенирования (лабораторного исследования, позволяющего выявить, какие мутации произошли в геноме вируса) все же смогли распознать этот штамм вируса, свидетельствующий об их квалифицированности. На момент написания статьи Министерство здравоохранения Украины сообщило об одном случае заражения этим штаммом.

Корь в Украине

Сергей Чумак действительно говорил, что в Украине возможна вспышка кори, поскольку это заболевание циклическое, а последние вспышки фиксировали в 2018-2019 годах. Так, за девять месяцев 2023 года в Украине корью заболели 46 человек, это в четыре раза больше случаев, чем зафиксировали за весь 2022 год. Риск вспышки связан не с недостатком финансирования или врачей, а с низким уровнем вакцинации от кори. Подробнее об этом мы писали в предыдущем выпуске.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО «Делойт Консалтинг» в рамках контракта №72012118C00001.

Автор: Анастасия Бродовская