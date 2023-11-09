Кремлевские пропагандисты еще раз манипулируют темой мобилизации и заявляют Как будто из Украины на временно оккупированные территории выезжают женщины-медикини.

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Как "доказательство" приводят запись разговора с врачом Львовской области, которая хочет выехать в оккупированный Мариуполь и ищет квартиру для проживания. Мол, женщине пришла повестка и поэтому она хочет уехать. В сообщении добавляют, что с 1 ноября в ВСУ могут мобилизовать и людей с инвалидностью.

Как на самом деле

Обратный поиск отдельных кадров этого видео в Google Images показал, что запись распространяется только на русскоязычные ресурсы. В частности, это кремлевские медиа или пользователи, которые поддерживают РФ. Также у видео есть некоторые нелогичные моменты. Во-первых, видео выглядит как постановка, ведь женщина будто читает из заготовленного текста.

Во-вторых, на самой записи не слышно имя и фамилии женщины. Украинка выбирает работать на временно оккупированных территориях, в то время как выезд женщин, в том числе медикинь, за границу не ограничен. Даже если у женщины есть пророссийские взгляды, то искала бы вакансии в самой РФ или временно оккупированном Крыму. Россияне нелогично построили фейк, ведь в Мариуполе значительно хуже условия из-за военных преступлений россиян и возможных обстрелов.

Кроме того, в видео-пропагандисты не только хотели дискредитировать Украину, но и отбелить Россию. К примеру, женщина говорит, что ее интересует квартира только в новостройке и таким образом намекает, что Россия "отстраивает" Мариуполь. Также она говорит, что хочет устроиться в городскую больницу №3 в Мариуполе. Это та самая больница, которая расположена с роддомом, который разрушили россияне в начале вторжения, и видео которой облетели почти весь мир.

Военный учет женщин

С 1 октября 2023 года женщины-медикини, фармацевтки, стоматологине, акушерки и другие. обязаны встать на военный учет. В то же время в Министерстве здравоохранения Украины подчеркивают, что такая процедура действует с 1992 года и большинство женщин-медикинь уже состоят на военном учете. Для постановки на военный учет у женщин 3 года, конечный срок — 31 декабря 2026 года. Хотя в целом мобилизация женщин в армию добровольна, тех, кто состоит на военном учете, все же могут призвать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

В Сухопутных войсках ВСУ добавляют, что постановка женщин на военный учет необходима для обобщения данных о резерве медицинских специалистов в Украине. Повестка или постановка на военный учет женщин-медикинь не означает непосредственную командировку на фронт.

В армию действительно могут призвать лиц с инвалидностью, однако только по их согласию (закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации"). Они будут проходить военную службу в пределах той области, где зарегистрированы или проживают.

Дисклеймер: Этот информационный материал подготовлен при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленного от имени народа Соединенных Штатов Америки. Ответственность за содержание этого информационного материала, необязательно отражающего взгляды USAID, Правительства Соединенных Штатов Америки, несет исключительно компания ООО «Делойт Консалтинг» в рамках контракта №72012118C00001.

Автор: Елизавета Ткаченко