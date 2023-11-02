"Биологическое оружие" – новый фейк россиян

Российские чиновники продолжают дискредитировать Украину на международной арене. Так, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов заявляет, якобы СБУ и Нацполиция готовят провокации с биологическим оружием

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Сценарий такой провокации вроде бы отработали на тренинге во Львове. Основной темой тренинга было появление случаев инфекционного заболевания птичьего гриппа в Николаевской области. Провокацию готовят для того, чтобы потом обвинить Россию в этом.

Как на самом деле

С 21 августа по 11 сентября 2023 во Львове в рамках проекта "Развитие устойчивой системы общественного здоровья" (USAID) прошел тренинг по основам биологической защиты и готовности к реагированию на биоугрозы. На тренинге объясняли принципы международного расследования биологических инцидентов, рассматривали кризисную коммуникацию, рассказывали как противостоять дезинформации о биологических случаях и т.д. Однако на тренинге не отрабатывали никаких сценариев появления вируса птичьего гриппа в Николаевской области.

Кроме того, нет подтверждения, что на тренинге находились работники СБУ, Нацполиция или чиновники, как об этом говорит Кириллов. К тренингу приобщились представители Министерства здравоохранения Украины, Центра общественного здоровья, ГСЧС, Госпогранслужбы, областных центров контроля и профилактики болезней.

Россияне используют вечнозеленый миф о "западном управлении" Украиной, а именно о так называемых иностранных биолабораториях. Хотя в реальности никаких биолабораторий США в Украине не существует.

Тренерами мероприятия были международные эксперты по биобезопасности, в том числе и член руководящего совета по биобезопасности Великобритании Филиппа Ленцос, о которой упоминают россияне в сообщении. Россия не в первый раз обвиняет Украину в подготовке "биологических провокаций". В октябре 2022 года РФ даже созывала Совбез ООН, где обвинил Украину и США в несоблюдении конвенции о запрещении биологического оружия. Хотя Белый Дом еще в марте 2022 года подчеркивал, что Россия может применить химическое или биологическое оружие в Украине.

Что нужно знать о птичьем гриппе

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщали, что риск вспышки птичьего гриппа в мире остается на низком уровне Сами же случаи птичьего гриппа среди людей встречаются довольно редко. Всего с 2003 по 2023 годы в мире зарегистрировали 878 случаев инфицирования людей птичьим гриппом.

Согласно последними отчетами Центра общественного здоровья за первые 10 месяцев 2023 года птичий грипп не распространялся среди людей и птиц в Украине. За последние 20 лет ни украинская сторона, ни ВОЗ не сообщали о случаях заражения людей птичьим гриппом в Украине. А среди птиц заражение гриппом A(H5N1) последний раз зафиксировали в 2021 году в Николаевской и Луганщине.

Среди основных симптомов болезни – температура, кашель, боли в горле и мышцах, резь и воспаление глаз. В то же время, птичий грипп может привести к тяжелым последствиям: вирусной пневмонии, острой легочной недостаточности и даже смерти. В предыдущих выпусках мы писали о профилактике заболевания: соблюдении правил гигиены при контакте с птицами, тщательной обработке яиц и мяса птицы, общих правилах профилактики гриппа.

Автор: Елизавета Ткаченко