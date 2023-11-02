"Біологічна зброя" – новий фейк росіян

Російські посадовці продовжують дискредитувати Україну на міжнародній арені. Так, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії Ігор Кирилов заявляє, нібито СБУ та Нацполіція готують провокації із біологічною зброєю.

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Сценарій такої провокації начебто відпрацювали на тренінгу у Львові. Основною темою тренінгу була поява випадків інфекційного захворювання пташиного грипу на Миколаївщині. Провокацію готують для того, щоб потім звинуватити в цьому Росію.

Як насправді

З 21 серпня по 11 вересня 2023 року у Львові в рамках проєкту "Розбудова стійкої системи громадського здоров’я" (USAID) пройшов тренінг з основ біологічного захисту та готовності до реагування на біозагрози. На тренінгу пояснювали принципи міжнародного розслідування біологічних інцидентів, розглядали кризову комунікацію, розповідали як протистояти дезінформації про біологічні випадки тощо. Проте на тренінгу не відпрацьовували жодних сценаріїв появи вірусу пташиного грипу на Миколаївщині.

Крім того, немає підтвердження, що на тренінгу були працівники СБУ, Нацполіція або чиновники, як про це каже Кирилов. До тренінгу долучилися представники Міністерства охорони здоров’я України, Центру громадського здоров’я, ДСНС, Держприкордонслужби, обласних центрів контролю та профілактики хвороб.

Росіяни використовують вічнозелений міф про "західне управління" Україною, а саме про так звані іноземні біолабораторії. Хоча в реальності жодних "біолабораторій США в Україні" не існує.

Тренерами заходу були міжнародні експерти з біобезпеки, зокрема і членкиня керівної ради з біобезпеки Великої Британії Філіппа Ленцос, про яку згадують росіяни в дописі. Росія не вперше звинувачує Україну в підготовці "біологічних провокацій". У жовтні 2022 року РФ навіть скликала Радбез ООН, де звинуватила Україну та США в недотриманні конвенції про заборону біологічної зброї. Хоча Білий Дім ще в березні 2022 року наголошував, що саме Росія може застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні.

Що потрібно знати про пташиний грип

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляли, що ризик спалаху пташиного грипу у світі залишається на низькому рівні. Самі ж випадки пташиного грипу серед людей трапляються досить рідко. Усього з 2003 по 2023 роки у світі зареєстрували 878 випадків інфікування людей пташиним грипом.

Згідно з останніми звітами Центру громадського здоров`я, за перші 10 місяців 2023 року пташиний грип не поширювався серед людей та птахів в Україні. За останні 20 років ні українська сторона, ні ВООЗ не повідомляли про випадки зараження людей пташиним грипом в Україні. А серед птахів зараження грипом A(H5N1) востаннє зафіксували у 2021 році на Миколаївщині та Луганщині.

Серед основних симптомів хвороби – температура, кашель, біль у горлі та м'язах, різь і запалення очей. Водночас пташиний грип може призвести до важких наслідків: вірусної пневмонії, гострої легеневої недостатності та навіть смерті. У попередніх випусках ми писали про профілактику захворювання: дотримання правил гігієни при контакті з птахами, ретельна обробка яєць та м’яса птиці, загальні правила профілактики грипу.

Авторка: Єлизавета Ткаченко