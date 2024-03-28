У мережі поширюють інформацію, нібито виїзна команда проєкту "ДонорUA" буде займатись забором донорської крові у костелі Святого Миколая у Києві, яку потім продасть за кордон.

Також на тему Звинувачують у власних гріхах: росіяни брешуть про накачування наркотиками військових ЗСУ

Автори стверджують, мовляв, схема продажу донорської крові киян налагоджена з 2014 року, коли Міністерство охорони здоров'я України очолював Олександр Квіташвілі, а пізніше – Уляна Супрун. Нині до продажу долучені грузинські та американські "функціонери" у Міністерстві охорони здоров'я України.

Чим займається "ДонорUA"

У пості пропагандисти, як завжди, не навели жодного доказу того, що проєкт "ДонорUA" продає донорську кров киян за кордон, та схоже не розібрались, чим насправді займаються його фахівці.

"ДонорUA" – це проєкт громадської організації "Всеукраїнська асоціація донорів України", який спеціалізується на рекрутингу донорів крові для закриття потреб українських лікарень, транспортуванні компонентів зібраної крові на фронт та популяризації донорського руху. Проєкт приймає запити про потребу в крові від медзакладів по всій Україні, а не лише від київських лікарень. Тож незрозуміло, чому пропагандисти акцентували саме на столиці.

До того ж координатори проєкту не проводять забори крові, а лише організовують їх. Як, до прикладу, це відбувалось 19 березня у костелі Святого Миколая у Києві. Метою виїзної донації, яку ініціював "ДонорUA", був забір крові для допомоги цивільним і військовим у столичних лікарнях, а процедуру проводили фахівці Київського міського центру крові.

Окрім проведення виїзних донацій, фахівці спрямовують донорів у місцеві медзаклади. Зазвичай координатори проєкту напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по всій Україні, відстежують запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan, щоб дізнатись про нестачу крові. Після чого публікують інформацію про наявні потреби.

Відтак люди у різних містах можуть зареєструватись на сайті "ДонорUA" або просто прийти до вказаного медзакладу для здачі крові. При цьому реєстрація на сайті проєкту допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах та дозволяє здавати кров адресно.

Зокрема можна стати донором для близької людини чи обрати пацієнта, який потребує переливання саме вашої групи крові у розділі "Рекомендовані реципієнти". Перелік пацієнтів створюється на основі місцевих центрів крові або центрів, які донор додав до списку улюблених.

Окрім цього, фахівці проєкту організовують та фінансують транспортування крові на лінію фронту для військових спільно з Міністерством охорони здоров'я України. Але вони не контактують з кров'ю безпосередньо, а лише знаходить водіїв, машини, а також необхідне обладнання для перевезення, а кров беруть з центрів крові по всій Україні.

"ДонорUA" не продає кров

Немає підстав стверджувати, що проєкт у якийсь спосіб продає кров за кордон. Адже "ДонорUA" – лише посередник між медзакладами та донорами, який інформує населення про потреби лікарень та закликає долучатись до здачі крові. До того ж проєкт працює з 2015 року, за 9 років жоден медзаклад чи волонтер не повідомляв, що "ДонорUA" продає кров за кордон.

Пропагандисти не вказують про яких "функціонерів" у Міністерстві охорони здоров'я України йдеться. Проєкт почав співпрацювати з відомством та отримав статус "рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України" не у 2014, а у 2022 році. Тоді як Олександр Квіташвілі залишив посаду у 2015 році, а Уляна Супрун – у 2019 році.

Міністерство охорони здоров'я України регулярно публікує інформацію про потреби лікарень у різних групах крові в усіх областях. Людина, що досягла повноліття, важить понад 50 кг та немає протипоказань до здачі крові може бути донором цільної крові не частіше, ніж раз на два місяці. Про те, як підготуватись до донації, ми писали у попередніх випусках, а поради для відновлення додаємо нижче.