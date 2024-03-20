Росіяни вкотре дискредитують українських військових та заявляють, нібито видання Time написало, що військових ЗСУ "накачують" галюциногенним препаратом – кетаміном.

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Речовина нібито допомагає військовим подолати страх перед боєм. Однак терапія кетаміном, як пишуть американські журналісти, є начебто забороненою та призводить до залежності від наркотичних речовин.

Що насправді написали журналісти

У статті для Time автор описує загальну проблему постравматичного стресового розладу (ПТСР) серед людей у світі, а як приклад наводить українців. Автор зазначає, що, за даними Міністерства охорони здоров'я України, близько 3 – 4 млн українців живуть з ПТСР.

Проте Time ймовірно помилилися з перекладом, адже міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко говорив, що 3 – 4 млн українців потребуватимуть саме медикаментозного лікування внаслідок війни, але не називав кількість хворих на ПТСР. За даними НСЗУ, у 2023 році діагноз ПТСР офіційно встановили 12 494 пацієнтам, а з 1 січня по 6 березня 2024 року – 3 292 пацієнтам.

Посттравматичний стресовий розлад – що це? Хронічне порушення психологічного стану, яке може розвинутися після впливу травматичної або загрозливої подій. Люди із ПТСР можуть мати нав'язливі спогади, тривожні думки, повторно переживати травматичну подію тощо. Здебільшого ПТСР є виліковним, тож у разі виявлення перших симптомів варто звернутися до лікаря.

За словами автора статті Time, традиційні методи лікування ПТСР включають когнітивну поведінкову терапію та антидепресанти. Проте для багатьох ветеранів війни такі препарати неефективні та можуть призвести до інших побічних ефектів. Тож у такому випадку, як пише Time, для лікування військових можуть використовувати психоактивні речовини. Одну з таких – кетамін – використовують для лікування бійців ЗСУ.

Лікування кетаміном

У січні 2024 року видання The Economist написало про випадок лікування військового кетаміном. Після одного з обстрілів українського військового доправили до лікарні, де провели операцію та врятували серце і зір. Проте лікарі не змогли вилікувати психологічний стан бійця.

Тоді український лікар-психотерапевт Владислав Матреницький порадив військовому спробувати пройти терапію кетаміном, яка зрештою усунула його заїкання та повернула до нормального стану. Водночас в жодній зі статей немає згадки саме про "накачування" військових ЗСУ галюциногенним препаратом перед боєм.

Заяви про заборонений кетамін також неправдиві, адже препарат офіційно зареєстрований в Україні як лікарський засіб. Його застосовують як анестезійний засіб при проведенні нетривалих діагностичних процедур або хірургічних втручань у дітей або інколи в дорослих. Також речовину використовують у ветеринарії для зниження чутливості болю у тварин під час операції.

Росіяни використовують наркотики перед боєм

Також росіяни здебільшого звинувачують Україну в тому, що роблять самі. Автор статті в Time посилається на звіт Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень, у якому вказують, що російським військовим перед боєм дають наркотичну речовину – амфетамін.

Поодинокі випадки вживання психотропних речовин перед боєм, за словами автора, трапляються у деяких українських бригадах. Однак це не ініціатива держави або військового командування, а рішення окремих бійців.

Також наркотичні речовини вживали американські, британські, японські та німецькі військові ще під час Другої світової війни, аби покращити свою витривалість. Тоді ж психотропні речовини використовували й для лікування американських військових з контузією. Утім, усі ці приклади не є доказом російського міфу про "масову наркозалежність у ЗСУ".