У мережі поширюють чутки, нібито у Харкові майже немає світла, води та опалення. У магазинах можна здійснити оплату лише готівкою. Всюди черги, банки працюють з перебоями. А лікарні "ледь функціонують".

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Яка ситуація у Харкові

Харків дійсно регулярно потерпає від російських обстрілів, пошкоджень та руйнувань зазнають зокрема об’єкти енергетичної та медичної інфраструктури. Однак це не означає, що місто знищене чи не функціонує. Так, у місті діють планові погодинні відключення світла для підтримання енергетичної системи Харкова.

Відключення не стосуються критичної інфраструктури – ці об’єкти забезпечуються електроенергією в першу чергу. Тож лікарні працюють у штатному режимі. За даними Харківводоканалу, для забезпечення стабільної подачі води проводяться постійні ремонтні роботи та відновлення водоводів. Щодо опалення, то наразі, відповідно до температурних показників, дані послуги відключені по всій території України.

Інформація про неможливість оплатити послуги карткою теж неправдива. Наприклад, опція оплати карткою досі доступна при замовленні у закладах харчування та супермаркетах онлайн.

Як працюють лікарні Харкова

Низка лікарень Харкова справді потребують відновлення, та це не означає, що усі медичні заклади міста "ледь функціонують". За даними Міністерства охорони здоров‘я станом на 2 лютого, від початку повномасштабної війни на Харківщині повністю відновлені 82 об’єкти медзакладів, ще 122 – відновлені частково. У 2024 році заплановано відновлення 3-х медичних закладів Харкова коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Зараз лікарні Харкова відчинені, працюють та надають необхідну допомогу місцевим жителям. Крім того, функціонують також і приватні клініки. Перелік доступних закладів є і на Google Maps.

Доступні лікарні Харкова станом на 12 квітня. Джерело: Google Maps