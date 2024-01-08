У поодиноких випадках анестезія може викликати у дітей порушення серцевого ритму, проблеми з диханням, алергічні реакції на ліки та навіть смерть. Ризики залежать від типу операції та стану здоров'я дитини.

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Серйозні побічні ефекти при загальному наркозі трапляються рідко. Дитина після операції, швидше за все, почуватиметься дезорієнтованою і сонною.

Часті побічні ефекти, які мають швидко зникнути:

нудота чи блювання, які зазвичай можна полегшити за допомогою ліків;

озноб і тремтіння;

біль у горлі, якщо використовували трубку при операції для полегшення дихання.

Що сказати анестезіологу

Щоб знизити ризик при проведенні загальної анестезії, важливо докладно відповісти на всі питання анестезіолога:

Чи є у дитини алергія, у тому числі на їжу, ліки чи гуму? Які ліки, добавки чи рослинні засоби приймає дитина? Чи є проблеми з диханням? Бронхіальна астма, хрипи, хропіння чи апное уві сні. Які хвороби нещодавно перенесла? Особливо сильні застуди чи лихоманку. Які проблеми були, коли дитина була новонародженою? Чи народилась раніше терміну? Чи була дитина у відділенні інтенсивної терапії? Чи є проблеми з серцем, вади та шуми в серці, порушення ритму? Для підлітків: чи курить дитина, вживає алкоголь чи наркотики? Чи не курить хтось удома? Чи були кровотечі в анамнезі у батьків? Які реакції на попередню анестезію мали дитина чи будь-який член сім'ї? Чи є у дитини зуби, які хитаються? Іноді їх потрібно видалити задля безпеки.

Як підготуватися до наркозу

Анестезіолог повинен дати чіткі інструкції, як підготуватися до операції. Під час проведення анестезії шлунок дитини має бути порожнім. Це допомагає запобігти блюванню, яке може призвести до потрапляння їжі або шлункового соку до легень.

Загальні рекомендації щодо приймання їжі до операції: