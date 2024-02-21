Смерть дитини від ГРВІ

Про це розповів головний лікар відділу анестезії та реанімації Юрій Мирончук. За його словами, дитину у важкому стані привезли з селища Зарічне.

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Дитину привезли із Зарічного у вкрай важкому стані. У неї підтвердили аденовірус. До моменту смерті вона впродовж трьох днів перебувала на штучній вентиляції легень. До того батьки лікували дівчинку амбулаторно,

– відзначив Юрій Мирончук.

За словами лікаря, це перший смертельний випадок в лютому у Рівненській обласній дитячій лікарні серед малолітніх пацієнтів, які страждали від ГРВІ.

Що треба знати про аденовіруси

Аденовіруси – це група вірусів, які можуть інфікувати слизові оболонки очей, дихальні шляхи, кишківник, сечовивідні та статеві шляхи. Вони поширені серед людей та тварин.

Аденовірусні інфекції можуть варіюватися від легких до серйозних захворювань, залежно від типу вірусу та імунної системи інфікованої особи. Існує понад 50 різних типів аденовірусів, які впливають на людей, і кожен тип може викликати різні симптоми.

Симптоми аденовірусної інфекції. Загальні симптоми аденовірусних інфекцій включають гарячку, біль у горлі, сильний нежить, кашель, кон'юнктивіт (запалення очей), і діарею. Важкі випадки можуть призвести до пневмонії, менінгіту, або інших серйозних ускладнень.

Аденовіруси можуть передаватися від людини до людини через прямий контакт, повітря (через кашель та чхання), а також через забруднені поверхні.

Наголошуємо, що вірусні інфекції не лікуються антибіотиками. Лікування аденовірусів зосереджено на полегшенні симптомів та підтримці функцій організму під час одужання. У деяких випадках можуть бути використані антивірусні препарати. Призначити ліки може тільки лікар.