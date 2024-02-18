Юний Богдан не зміг пояснити, як він проковтнув небезпечну знахідку. Його батьки перелякалися та відвезли сина до лікарні.

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Що зробили лікарі

Медики провели рентгенографію та визначили місцеперебування кулі у тілі задля уникнення ускладнень. На щастя, втручанню ніщо не заважало, тому команда лікарів вилучила предмет. Лікар-ендоскопіст Олександра Домнік отримала перший досвід видалення боєприпасу з ШКТ.

Такий вигляд мала ця куля / Фото Київської обласної дитячої лікарні

Коли Богдан прокинувся після наркозу у палаті, то почав переглядати вміст маминої сумки. Лікарі пожартували, що патронів немає, а також сказали хлопчику, що він тепер на дієті. Куля відтепер перебуватиме у лікарняній колекції видалених сторонніх тіл. Медики закликали батьків проводити зі своїми дітьми роз'яснювальні бесіди, щоб такі інциденти не повторювалися.

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