Юний Богдан не зміг пояснити, як він проковтнув небезпечну знахідку. Його батьки перелякалися та відвезли сина до лікарні.
Читайте також В Києві врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів
Що зробили лікарі
Медики провели рентгенографію та визначили місцеперебування кулі у тілі задля уникнення ускладнень. На щастя, втручанню ніщо не заважало, тому команда лікарів вилучила предмет. Лікар-ендоскопіст Олександра Домнік отримала перший досвід видалення боєприпасу з ШКТ.
Такий вигляд мала ця куля / Фото Київської обласної дитячої лікарні
Коли Богдан прокинувся після наркозу у палаті, то почав переглядати вміст маминої сумки. Лікарі пожартували, що патронів немає, а також сказали хлопчику, що він тепер на дієті. Куля відтепер перебуватиме у лікарняній колекції видалених сторонніх тіл. Медики закликали батьків проводити зі своїми дітьми роз'яснювальні бесіди, щоб такі інциденти не повторювалися.
Схожі випадки в Україні
- Раніше у Дніпрі підліток випадково проковтнув шматок розпилювача, коли лікував горло. У медзакладі лікарі під анестезією витягнули сторонній предмет з дванадцятипалої кишки.
- Нагадаємо, що в одній зі шкіл Чорноморська, що на Одещині, школярка проковтнула 4 магніти, які застрягли в шлунку і почали склеювати внутрішні органи. Хірурги провели складну операцію та дивом врятували дівчинку.