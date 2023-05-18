Про переваги остеоінтегративного протезування 24 каналу розповів український ортопед-травматолог, ініціатор та куратор проєкту Олександр Галузинський.

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Що таке технологія остеоінтегративного протезування

Технологія досить складна, оскільки протез вживлюється в кістку, яка залишилася після ампутації. Проте оперативне втручання я відношу до середнього рівня складності. Якщо коротко, інноваційність цього методу полягає в тому, що хірургічний титановий імплантат, вживлений в кістку, забезпечує прямий зв’язок з протезом.

Завдяки цьому пацієнти отримують абсолютно новий рівень контролю руху. По суті, остеоінтеграцією називають сам метод кріплення за допомогою вростання імпланту в кістку. Додам, що остеоінтеграція дозволяє уникнути типових проблем, які виникають після ампутації: болючості кукси (частина кінцівки, що залишається після операції), надмірного потовиділення, відсутності стабільності при використанні звичайного протеза, що призводить до труднощів під час реабілітації.

Щодо українських лікарів і того, як швидко вони зможуть проводити подібні операції, скажу так: лікар з досвідом може опанувати цю методику за декілька тижнів або місяців. Оскільки війна з Росією триває, нам просто необхідні спеціалісти у цій сфері. Сподіваюсь, вже у цьому році наші лікарі зможуть робити подібні остеоінтегративні втручання.

Скільки українців потребують остеоінтегративного протезування

Актуальної статистики з цього питання немає. І це не дивно. Статистика не ведеться з цілком зрозумілих причин: під час воєнного стану відомості про поранених бійців збройних сил України не потрапляють у відкритий доступ. З власного досвіду скажу, що кількість таких поранених досить велика. Ймовірно мова йде про сотні пацієнтів, яким буде потрібне подібне протезування. Саме тому приїзд Рікарда Бранемарка – це надзвичайно важлива подія для нашої медичної галузі.

Остеоінтегративне протезування – чудовий варіант для всіх пацієнтів з ампутаціями. Звісно, це не лише бійці, а й люди, що втратили кінцівки внаслідок травми чи онкології. Якщо у людини коротка кукса, яка не дає змоги використовувати звичайний протез, остеоінтегративне протезування чи не єдиний варіант зробити життя комфортнішим. Цей вид протезування є альтернативою також для тих людей, які мають проблеми зі звичайними протезами.

Скільки подібних операцій відбулося у світі

Перший остеоінтегративний протез нижньої кінцівки був встановлений у Швеції в 1990 році, але дослідження у цій галузі почались ще у 40-х роках минулого століття, коли в результаті наукових експериментів було виявлено, що кісткова тканина здатна адаптуватись до титанових імплантатів.

Після цього відкриття, у 1952 році шведська компанія Branemark вперше імплантувала титанові стержні в кістку кролика, щоб дослідити кровотік в місці імплантації. Наразі у світі зроблено близько двох тисяч подібних операцій. Взагалі у Європі кісткові імплантати використовуються близько 30 років.

Ця технологія вважається безпечною, ефективною та визнана лікарями та установами медичного страхування. Звісно є лідери у галузі остеоінтегративного протезування. Це власне першопроходець лікар Рікард Бранемарк. Ще одна зірка – лікар Муньєд Аль Мудеріс з Австралії, який місяць тому був у Львові й провів операцію протезування 56-річному капітану ЗСУ Ігорю Крупнову, який втратив обидві ноги, коли наїхав автомобілем на ворожу міну.

Остеоінтегративного протезування / Фото 24 канал

Остеоінтегративні операції – це нова якість життя

Відомий факт: люди з ампутацією кінцівки вище коліна не використовують звичайний протез або носять його менш як 7 годин на день. Це пояснюється дискомфортом та проблемами зі шкірою, яку подразнює протез. Та й звичайною втомою, адже людина з протезом може пройти у шість разів меншу відстань, ніж здорова людина.

Остеоінтегративне протезування дає пацієнту можливість почувати себе більш комфортно та впевнено, не викликає подразнення шкіри, а також забезпечує краще відчуття нерівності ґрунту під час ходьби. Взагалі, ефективність ходьби значно зростає, оскільки функціональність остеоінтегративного протеза приблизно вдвічі більша, ніж у звичайного.

Його легко одягати (час одягання та знімання – приблизно 15 – 20 секунд) та можна носити 24 години на добу. З таким протезом зручно сидіти, їздити в транспорті, та й ходьба виглядає плавно і природно. Тобто, це дійсно, абсолютно нова якість життя. Пацієнтів з подібними протезами ведуть активний спосіб життя – подорожують, займаються спортом. Наведу ще один факт: після остеоінтегративного протезування пацієнти відзначають кращу чутливість нижньої кінцівки внаслідок покращення орієнтації у просторі.

Як відбувається реабілітація після операції

Всі остеоінтегративні операції проводяться за однією методикою, хоч і бувають одноетапними та двоетапними. Тривалість післяопераційного періоду, в першу чергу, залежить від того, яка хірургічна техніка виконується під час оперативного втручання – одноетапна, при якій одночасно вживляється внутрішньокістковий імплант і ставиться перехідник, чи двоетапна, яку використовує лікар Рікард Бранемарк.

При двоетапній техніці внутрішньокістковий імплант вставляється на першому етапі, а через три місяці ставиться перехідник. Так званий абатмент. Власне від цього залежать і особливості реабілітації. При одноетапній техніці протез можна кріпити через кілька днів після операції. При двоетапній – через кілька днів після встановлення перехідника. Поступово ходити людина зможе через два тижні після завершення операції.

Додам, що реабілітація проходить швидше при одноетапній технології, проте існує менший ризик інфекційних ускладнень. Взагалі, основним недоліком остінтегративного протезування є поверхнева інфекція в ділянці перехідника.

Чи можна імпланти виробляти в Україні

Імплант, який заміняє частину кістки чи суглоба називається ендопротезом. Його вартість становить близько 40 тисяч євро, що робить операцію дорогою. Теоретично вони можуть виготовлятися в нашій країні, але враховуючи високу технологічність процесу виготовлення, важко сказати скільки часу потрібно для створення вітчизняних аналогів. На щастя, робота у цьому напрямку ведеться, і коли буде презентовано український аналог, він точно буде дешевшим за європейський. Вірю, що нову галузь підтримає і держава. Це значно пришвидшить процес.