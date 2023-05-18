О преимуществах остеоинтегративного протезирования 24 канала рассказал украинский ортопед-травматолог, инициатор и куратор проекта Александр Галузинский.

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Что такое технология остеоинтегративного протезирования

Технология достаточно сложна, поскольку протез вживляется в оставшуюся после ампутации кость. Однако оперативное вмешательство я отношу к среднему уровню сложности. Если кратко, инновационность этого метода состоит в том, что титановый хирургический имплантат, вживленный в кость, обеспечивает прямую связь с протезом.

Благодаря этому пациенты получают совершенно новый уровень контроля движения. По сути, остеоинтеграцией называют сам метод крепления посредством врастания импланта в кость. Добавлю, что остеоинтеграция позволяет избежать типичных проблем, возникающих после ампутации: болезненности культи (остающаяся после операции часть конечности), чрезмерного потоотделения, отсутствия стабильности при использовании обычного протеза, что приводит к трудностям во время реабилитации.

Что касается украинских врачей и того, как быстро они смогут проводить подобные операции, скажу так: врач с опытом может овладеть этой методикой за несколько недель или месяцев. Поскольку война с Россией идет, нам просто необходимы специалисты в этой сфере. Надеюсь, уже в этом году наши врачи смогут производить подобные остеоинтегративные вмешательства.

Сколько украинцев нуждаются в остеоинтегративном протезировании

Актуальной статистики по этому вопросу нет. И это неудивительно. Статистика не ведется по вполне понятным причинам: во время военного положения сведения о раненых бойцах вооруженных сил Украины не попадают в открытый доступ. По собственному опыту скажу, что количество таких раненых достаточно велико. Вероятно речь идет о сотнях пациентов, которым потребуется подобное протезирование. Именно поэтому приезд Рикарда Бранемарка – это очень важное событие для нашей медицинской отрасли.

Остеоинтегративное протезирование – отличный вариант для всех пациентов с ампутациями. Конечно, это не только бойцы, но и люди, потерявшие конечности в результате травмы или онкологии. Если у человека короткая культя, которая не позволяет использовать обычный протез, остеоинтегративное протезирование чуть ли не единственный вариант сделать жизнь более комфортной. Этот вид протезирования является альтернативой также тем людям, которые имеют проблемы с обычными протезами.

Сколько подобных операций произошло в мире

Первый остеоинтегративный протез нижней конечности был установлен в Швеции в 1990 году, но исследования в этой области начались еще в 40-х годах прошлого века, когда в результате научных экспериментов было обнаружено, что костная ткань способна адаптироваться к титановым имплантатам.

После этого открытия, в 1952 году, шведская компания Branemark впервые имплантировала титановые стержни в кость кролика, чтобы исследовать кровоток в месте имплантации. В настоящее время в мире сделано около двух тысяч подобных операций. Вообще, в Европе костные имплантаты используются около 30 лет.

Эта технология считается безопасной, эффективной и признана врачами и учреждениями медицинского страхования. Конечно, есть лидеры в области остеоинтегративного протезирования. Это собственно первопроходец врач Рикард Бранемарк. Еще одна звезда – врач Муньед Аль Мудерис из Австралии, месяц назад находившийся во Львове и проведший операцию протезирования 56-летнему капитану ВСУ Игорю Крупнову, потерявшему обе ноги, когда наехал автомобилем на вражескую мину.

Остеоинтегративное протезирование / Фото 24 канал

Остеоинтегративные операции – это новое качество жизни

Известный факт: люди с ампутацией конечности выше колена не используют обычный протез или носят его менее 7 часов в день. Это объясняется дискомфортом и проблемами с кожей, раздражающей протез. Да и обычной усталостью, ведь человек с протезом может пройти в шесть раз меньше расстояния, чем здоровый человек.

Остеоинтегративное протезирование позволяет пациенту чувствовать себя более комфортно и уверенно, не вызывает раздражение кожи, а также обеспечивает лучшее чувство неровности почвы во время ходьбы. Вообще эффективность ходьбы значительно возрастает, поскольку функциональность остеоинтегративного протеза примерно вдвое больше, чем у обычного.

Его легко одевать (время одевания и съемки – около 15 – 20 секунд) и можно носить 24 часа в сутки. С таким протезом удобно сидеть, ездить в транспорте, и ходьба выглядит плавно и естественно. То есть, это действительно совершенно новое качество жизни. Пациентов с подобными протезами ведут активный образ жизни – путешествуют, занимаются спортом. Приведу еще один факт: после остеоинтегративного протезирования пациенты отмечают лучшую чувствительность нижней конечности в результате улучшения ориентации в пространстве.

Как происходит реабилитация после операции

Все остеоинтегративные операции производятся по одной методике, хотя и бывают одноэтапными и двухэтапными. Продолжительность послеоперационного периода, в первую очередь, зависит от того, какая хирургическая техника выполняется во время оперативного вмешательства – одноэтапная, при которой одновременно вживляется внутрикостный имплант и ставится переходник или двухэтапная, которую использует врач Рикард Бранемарк.

При двухэтапной технике внутрикостный имплант вставляется на первом этапе, а через три месяца ставится переходник. Так называемый абатмент. Собственно, от этого зависят и особенности реабилитации. При одноэтапной технике протез можно укреплять через несколько дней после операции. При двухэтапной – через несколько дней после установки переходника. Постепенно ходить человек сможет через две недели после завершения операции.

Реабилитация проходит быстрее при одноэтапной технологии, однако существует меньший риск инфекционных осложнений. Вообще основным недостатком остинтегративного протезирования является поверхностная инфекция в области переходника.

Можно ли импланты производить в Украине

Имплант, заменяющий часть кости или сустава, называется эндопротезом. Его стоимость составляет около 40 тысяч евро, что делает сделку дорогой. Теоретически они могут производиться в нашей стране, но учитывая высокую технологичность процесса изготовления, трудно сказать, сколько времени нужно для создания отечественных аналогов. К счастью, работа в этом направлении ведется, и когда будет презентован украинский аналог, он точно будет дешевле европейского. Верю, что новенькую ветвь поддержит и правительство. Это значительно ускорит процесс.