У медичному закладі це перший настільки великий новонароджений, розповіла головна лікарка Світлана Муравська. Хлопчик, який з'явився на світ з вагою 6 330 грамів та зростом 65 сантиметрів, став цікавим феноменом. Перша дитина матері, Ангеліни, також народилася великою.

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Рекордна вага хлопчика

За словами Світлани Муравської, ця несподівана особливість є генетичною рисою в родині хлопчика. Зазвичай дітей з такою вагою називають "гігантськими". Вона підкреслила, що Ангеліна, мати хлопчика, хоч і має незвичайний генетичний аспект, є невеликою та стрункою жінкою зі зростом 185 сантиметрів.

Попри те, що лікарі знали, що дитина буде великою, ніхто не був готовий до такої вражаючої ваги.

Але до понад шість кілограмів – ніхто з нас не був готовий. Приблизно, це вага тримісячної дитини, яка народилася близько чотирьох кілограм. Ангеліна на зріст 185 сантиметрів і при цьому є абсолютно стрункою. Вона невелика, гарна українська жінка,

– сказала Світлана Муравська.

Ангеліна, яка є дружиною військового, після складних пологів почувається добре. У закладі додали, що дитина з такою вагою — одна із найбільших, які народжувались в Україні.