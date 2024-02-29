Новий підхід значно спрощує і пришвидшує процес створення очних протезів. Адже наразі його створення вимагало досить багато зусиль.

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Як це відбувається зазвичай

Спершу окуліст виготовляє зліпок очної ямки пацієнта. За допомогою зліпка створюють пластикову версію ока, яка потім розмальовується вручну, аби досягти відповідності здоровому оку пацієнта.Загалом процес займає 8 годин. Пацієнт може використовувати протез 5 – 10 років.

Що пропонує новий метод

Замість виготовлення форми, учені створюють зображення порожньої очниці пацієнта та його здорового ока. Далі зображення обробляються та використовуються для створення креслень і відправляються на 3D-друк у лабораторії.

Процес друку займає близько 90 хвилин, або і ще швидше, якщо надрукувати кілька очей одночасно — наприклад, для друку 100 протезних очей знадобиться лише 10 годин.

Важливо! Ці надруковані на 3D-принтері очі точно повторюють колір, розмір і структуру здорового ока пацієнта. І це головна перевага методу.

Перспектива методу

Учені спрогнозували, що у цей простий спосіб можна виготовити протези для приблизно 80% дорослих, які їх потребують. Водночас цей методі не підійде для тих, у кого дуже складна форма очної ямки.

Автори розробки наголосили, шо надруковані на 3D-принтері очі також виглядають природніше, ніж традиційні протези. Тобто, ще одна очевидна перевага – комфорт та упевненність пацієнтів.

"Люди часто не хочуть, щоб інші помічали, що вони мають очні протези. А надруковані на 3D-принтері очі більш реалістичні і дозволять швидшу інтеграцію у життя суспільства", – зазначив автор дослідження Йоганн Рейнхард.

Метод уже ефективно застосовують у медичній практиці. Надруковані на 3D-принтері очі вже отримали понад 200 дорослих пацієнтів лікарні Мурфілдс у Лондоні. Наразі вчені поставили за мету перевірити підхід у більшій кількості клінік, а також вивчити можливість цього методу протезування для дітей.