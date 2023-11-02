70% хворих помирають вже на першому році після встановлення діагнозу, адже в половині випадків хворобу виявляють на пізніх стадіях. Смертність серед чоловіків і жінок майже однакова: 6% серед жінок та 5,5% серед чоловіків. Середній шанс у пацієнта прожити рік після встановлення діагнозу становить 25%, а 5 років – лише 6%.

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Причини високої смертності українців від раку підшлункової

Через війну на 2024 рік прогнози також невтішні, а причинами є невчасне обстеження населення, недоступність меддопомоги чи неможливість дотримуватися здорового способу життя й уникнення стресів.



Рак щитоподібної залози в Україні / фото ОНКОсвідомість

Ще однією причиною та проблемою є необізнаність, непоінформованість та несвідомість українців у питаннях своєчасного виявлення та лікування раку. Щодня пацієнти та їхні родичі стикаються з відсутністю професійної інформації щодо захворювань на рак, а інтернетом шириться безліч некоректних даних та відвертих міфів. А актуальна інформація щодо сучасних та ефективних методів лікування не завжди є доступною.

Фактори ринку раку підшлункової

За словами генерально директорки ДНП "Національний інститут раку" Олени Єфіменко, найбільшими факторами ризику онкологи вважають паління, надлишкова вага, вік 65+, спадковість, наявність спадкових синдромів (наприклад Синдром Лінча, або сімейний поліпоз), хвороба на хронічний панкреатит та цукровий діабет, а також вживання алкоголю може призвести до панкреатиту і таким чином створює додаткову небезпеку.

Симптоми раку підшлункової

Найпоширенішими ознаками ураження підшлункової залози є підвищений рівень білірубіну (“жовтяниця”), відсутність апетиту та неконтрольована втрата ваги. Пацієнти також скаржаться на біль в черевній порожнині, який поширюється на спину та значно посилюється з плином часу,

– додає Андрій Лукашенко, голова ГО "Українська спілка онкохірургів".

Задля розвʼязання проблем якісного та фахового інформування українців лікарі розробили та презентують цикл з 7 відеопрограм про рак підшлункової залози в рамках інформаційного відеопроєкту "ОНКОсвідомість".