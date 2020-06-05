Лікування псоріазу фокусується на усуненні симптомів, які проявляються на шкірі. Однак хворі часто мають інші соматичні захворювання, які можуть спричинити депресію, тривогу та навіть довести до самогубства.

Вчені шведського Umea University опублікували результати дослідження на JAMA Network.

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У ньому йдеться про те, що соматичні захворювання мають ще більший вплив на психічне здоров'я пацієнтів, ніж проблеми зі шкірою.

Псоріаз – що це? Псоріаз – це захворювання, яке вражає шкіру, роблячи її грубою і червоною. Часто на місці почервоніння з'являються білі лусочки. Цим хворіють приблизно 5% дорослого населення.

Псоріаз і психічне здоров'я

У джерелі зазначили, що у багатьох людей із псоріазом є інші фізичні захворювання, такі як зайва вага, діабет та захворювання серця.

"Ми раніше не знали, як симптоми шкіри псоріазу та інші соматичні захворювання, пов'язані з псоріазом, впливають на психічне здоров'я", – зазначив Маркус Шмітт-Егенольф, дерматолог та професор університету.

Попередні дослідження виявили, що люди з псоріазом частіше хворіють на соматичні та психічні захворювання у порівнянні з пацієнтами без псоріазу. Нове дослідження підтвердило це.

Крім того, вчені дослідили, як шкірні симптоми псоріазу та пов’язані з ними соматичні захворювання впливають на психічне здоров'я, розглядаючи разом тривожність, депресію та самогубство.

Результати дослідження

Дослідження виявило, що шкірні симптоми мають важливий вплив на психічне здоров'я, але інші соматичні захворювання, пов’язані з псоріазом, можуть завдати ще більшої шкоди психічному здоров’ю.

Ми виявили, що шкірні симптоми збільшують ризик психічних захворювань на третину, а інші фізичні захворювання вдвічі збільшують ризик серед хворих на псоріаз,

– заявив кандидат наук з університету Умео Кірк Гіл.

У результатах йдеться, що на 32 відсотки збільшується ризик психічних захворювань, викликаних шкірними симптомами, і на 109 відсотків підвищений ризик інших соматичних захворювань.