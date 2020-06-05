Лечение псориаза фокусируется на устранении симптомов, которые проявляются на коже. Однако больные часто имеют другие соматические заболевания, которые могут вызвать депрессию, тревогу и даже довести до самоубийства.

Ученые шведского Umea University опубликовали результаты исследования на JAMA Network.

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В нем говорится о том, что соматические заболевания имеют еще большее влияние на психическое здоровье пациентов, чем проблемы с кожей.

Псориаз – что это? Псориаз – это заболевание, которое поражает кожу, делая ее грубой и красной. Часто на месте покраснения появляются белые чешуйки. Этим болеют примерно 5% взрослого населения.

Псориаз и психическое здоровье

В источнике отметили, что у многих людей с псориазом есть другие физические заболевания, такие как лишний вес, диабет и заболевания сердца.

"Мы раньше не знали, как симптомы псориаза и другие соматические заболевания, связанные с псориазом, влияют на психическое здоровье", – отметил Маркус Шмитт-Эгенольф, дерматолог и профессор Университета.

Предыдущие исследования обнаружили, что люди с псориазом чаще болеют соматическими и психическими заболеваниями по сравнению с пациентами без псориаза. Новое исследование подтвердило это.

Кроме того, ученые исследовали, как кожные симптомы псориаза и связанные с ними соматические заболевания влияют на психическое здоровье, рассматривая вместе тревожность, депрессию и самоубийство.

Результаты исследования

Исследование выявило, что кожные симптомы имеют важное влияние на психическое здоровье, но другие соматические заболевания, связанные с псориазом, могут нанести еще больший вред психическому здоровью.

Мы обнаружили, что кожные симптомы увеличивают риск психических заболеваний на треть, а другие физические заболевания вдвое увеличивают риск среди больных псориазом,

– заявил кандидат наук из университета Умео Кирк Гил.

В результатах говорится, что на 32 процента увеличивается риск психических заболеваний, вызванных кожными симптомами, и на 109 процентов повышен риск других соматических заболеваний.