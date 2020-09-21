У всьому світі не вщухає коронавірус. Більшість вже готуються до другої хвилі пандемії. В уряді Британії розмірковують над повторним національним карантином. А Білл Гейтс прогнозує закінчення пандемії не менше, ніж за 2 роки. Крім цього, статистика в Україні з кожним днем продовжує зростати.

Тож що чекатиме найближчим часом увесь світ – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Важливо В Україні 2 675 нових хворих на COVID-19: статистика в областях

Ситуація в Британії

Ситуація із пандемією COVID-19 у світі доволі непередбачувана. Урядовці Британії почали розмірковувати над повторним локдауном – хочуть знов запровадити загальнонаціональний карантин. А все через стрімке зростання інфікованих в країні.



Наприклад, на сьогодні ми маємо 5 тисяч нових інфікованих, за тиждень – буде 10 тисяч, 20 тисяч тижнем пізніше. На середину жовтня, якщо тенденція збережеться, у нас буде приблизно 50 тисяч нових хворих на COVID-19 щодня,

– розповів головний науковий радник уряду Великої Британії Патрік Валланс.

Глава МОЗ Чехії – у відставці

Не менше інфікованих і в Чехії. Там через поширення вірусу міністр охорони здоров'я Адам Войтех подав у відставку. За останній тиждень Чехія опинилася в першій п'ятірці у світі за темпами поширення COVID-19. А за прогнозами однієї з найбагатших людини у світі – Білла Гейтса – кінець пандемії слід очікувати лише за 2 роки.

Кінець епідемії, в найкращому випадку, настане, ймовірно, 2022 року. Але протягом 2021 року ми зможемо знизити показники поширення вірусу, якщо підійдемо до заходів боротьби глобально. Слава богу, технологія вакцини вже є, маємо фінансування, компанії під'єднали до роботи найкращих спеціалістів. Тому я оптимістично вважаю, що це не триватиме вічно,

– заявив Білл Гейтс.



Білл Гейтс / Фото Medium

Що в Україні?

В Україні ж кількість інфікованих трохи зменшилась. За минулу добу коронавірусну хворобу виявили у понад 2 тисячі українців. Відомо про 26 смертей внаслідок COVID-19, натомість видужали – 672 пацієнти. Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли вже понад 178 тисяч українців.

Нові правила карантинних зон

Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження. З 21 вересня почало діяти нове епідемічне зонування.

До червоної зони віднесли:

Чоп Закарпатської області;

Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

місто Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони Тернопільської області;

місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області;

місто Ніжин та Носівський район Чернігівської області.

Тож чи піде влада на більш жорсткі карантинні обмеження та чи не збільшить це незадоволення звичайних українців дізнаємося вже незабаром.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ