Во всем мире не утихает коронавирус. Большинство уже готовятся ко второй волне пандемии. В правительстве Британии размышляют над повторным национальным карантином. А Билл Гейтс прогнозирует окончание пандемии не менее, чем через 2 года. Кроме этого, статистика в Украине с каждым днем продолжает расти.

Итак что ждет в ближайшее время весь мир - читайте в материале журналистов 24 канала.

Важно В Украине 2 675 новых больных COVID-19: статистика в областях

Ситуация в Великобритании

Ситуация с пандемией COVID-19 в мире довольно непредсказуема. Чиновники Британии начали размышлять над повторным локдауном – хотят снова ввести общенациональный карантин. А все из-за стремительного роста инфицированных в стране.

Например, сегодня мы имеем 5 тысяч новых инфицированных, за неделю – будет 10 тысяч, 20 тысяч неделей позже. К середине октября, если тенденция сохранится, у нас будет примерно 50 тысяч новых больных COVID-19 ежедневно,

– рассказал главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс.

Глава Минздрава Чехии – в отставке

Не меньше инфицированных и в Чехии. Там из-за распространения вируса министр здравоохранения Адам Войтех подал в отставку. За последнюю неделю Чехия оказалась в первой пятерке в мире по темпам распространения COVID-19. А по прогнозам одного из самых богатых людей в мире – Билла Гейтса – конца пандемии следует ожидать только через 2 года.

Конец эпидемии, в лучшем случае, наступит, вероятно, в 2022 году. Но в течение 2021-го мы сможем снизить показатели распространения вируса, если подойдем к мерам борьбы глобально. Слава богу, технология вакцины уже есть, имеем финансирование, компании подключили к работе лучших специалистов. Поэтому я оптимистично считаю, что это не будет длиться вечно,

– заявил Билл Гейтс.



Билл Гейтс / Фото Medium

Что в Украине?

В Украине же количество инфицированных немного уменьшилось. За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у более чем 2 тысяч украинцев. Известно о 26 смертях в результате COVID-19, уже выздоровели – 672 пациента. С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели уже более 178 тысяч украинцев.

Новые правила карантинных зон

Министерство здравоохранения разделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой зоне действуют другие карантинные ограничения. С 21 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование.

В красную зону отнесли:

Чоп Закарпатской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области.

Пойдет ли власть на более жесткие карантинные ограничения и не увеличит ли это недовольство обычных украинцев – узнаем уже скоро.



Карантин в Украине продолжили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава