Професійне чищення зубів з ультразвуком може видалити щільний зубний наліт, але поки що немає наукових доказів, що вона здатна запобігти карієсу та пародонтиту. Професійне чищення зубів потрібне не кожному.

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Як правильно доглядати за зубами

Достатньо підтримувати здоров'я порожнини рота та дотримуватися правил гігієни. Ось що радять стоматологи:

Чистити зуби двічі на день по дві хвилини. Використовувати для чищення техніку Баса. Починати з кількох кругових рухів біля коріння, а потім проводити щіткою донизу зубів під кутом 45 градусів до поверхні зубів. Потрібно робити плавні "вимітаючі" рухи від передніх до кутніх зубів. Використовувати щітки із середньою або м'якою щетиною. Використовувати зубну пасту, яка містить фтор концентрації 1350-1500 ppm. Така паста допомагає захистити зуби від карієсу. Не обполіскувати рот водою після чищення, інакше фтор діятиме гірше. Використовувати зубну нитку хоча б раз на день, але краще після кожного прийому їжі. Це допоможе видалити зубний наліт та частинки їжі між зубами.

Якщо у людини чутливі зуби, то для профілактики ерозії стоматолог призначає фторування у вигляді розчину, гелю, піни або лаку. Залежно від стану ротової порожнини лікар може рекомендувати лікування фтором кожні 3, 6 або 12 місяців.