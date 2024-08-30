Джинан Банна, кваліфікована дієтологиня і викладачка з Університету Гаваїв, в інтерв'ю зазначила, що ультраоброблені продукти часто багаті на цукор і сіль і складаються з компонентів, які рідко зустрічаються у звичайному домашньому меню.

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Яких продуктів варто уникати

Якби Банна мала назвати один із продуктів інтенсивної обробки, якого вона б намагалася уникати, то це були б солодкі газовані напої. Вона також уникає супів швидкого приготування, які, на її думку, містять надлишок натрію та насичених жирів, а також недостатньо клітковини.

"Я не вважаю супи швидкого приготування корисним харчування", – розповіла Банна. Вона вказує, що продукти з високим вмістом натрію та насичених жирів можуть сприяти виникненню хронічних захворювань, зокрема серцевих.

Небезпека супів швидкого приготування корисним харчування

Банна підкреслює, що хоча натрій необхідний організму у певній кількості, проблема полягає у його надмірному споживанні. Вона рекомендує замінити їх на консервовані супи з низьким вмістом натрію, які містять овочі та бобові.

Для визначення вмісту натрію та насичених жирів у продуктах Банна радить використовувати правило 5/20, яке допомагає оцінити добову потребу в цих речовинах: менш як 5% вважається низьким вмістом, а 20% і вище – високим.

Тобто можна подивитися на кількість речовин від добової норми, і якщо вона становить 5% або менше, ви можете вважати продукт низьким джерелом цієї речовини. Якщо 20% чи більше, це свідчить про те, що в їжі досить багато цих речовин,

– розповіла професорка.

Банна також пропонує готувати супи вдома, щоб контролювати кількість натрію та збагачувати їх клітковиною за допомогою додавання овочів та бобових. Вона нагадує, що більшість американців не споживають достатньо клітковини, яка важлива для здоров'я травної системи та підтримання нормальної ваги.

Але Банна також втішає любителів супів швидкого приготування, говорячи, що їх можна вживати в помірних кількостях: "Всі продукти допустимі в раціоні в розумних межах".