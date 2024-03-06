У МОЗ пояснили, що вони "не втручається у кадрову політику кожного закладу". Про це міністр охорони здоров'я розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Дивіться, питання в тому, що МОЗ не втручається у кадрову політику кожного закладу. Але цей випадок став нам відомим, як і всім іншим. Було доручено керівнику ЦГЗ створити відповідну комісію, яка повинна розглянути професійну етику цього призначення. Керівниця, про яку йде мова, вже написала заяву на звільнення,

– пояснив Віктор Ляшко.

Міністр також наголосив, що станом на 6 березня в Центрі громадського здоров'я оголошено конкурс на заміщення вакантної посади.

Я думаю, що ці всі випадки будуть проаналізовані і етична комісія розробить певні критерії для того, що не допускати жодних таких випадків. Я з керівником особисто говорив на таку тему,

– заявив міністр.

Комунікаційники ЦГЗ звільнилися в знак протесту

Всі комунікаційники Центру громадського здоров'я звільнилися після того, як керівницею відділу призначили Дарію Гордійко.

Зазначається, що таким чином комунікаційники хотіли висловити протест проти рішення. Як розповіла одна з комунікаційниць Антоніна Доломанжи, вони разом з колегами намагалися донести, що перебування Гордійко на такій посаді недоцільне під час війни. Проте керівництво переконувало їх, що вони аполітична структура і не зважають на минуле їх колег.

Варто зазначити, що Дар'я Гордійко стала керівницею ще 22 січня й одразу не повідомила, де працювала до цього.

Станом на 6 березня колишня шеф-редакторка каналу Медведчука вже написала заяву на звільнення.