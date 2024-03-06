Очільник МОЗ висловив цю позицію в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", передає 24 Канал. За його словами київські ВЛК порушують терміни закриття медичних записів.

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Порушення термінів

Віктор Ляшко “Коли людина приходить на медичний огляд для проходження ВЛК, в електронній системі охорони здоров'я відкривається медичний запис, який повинен бути закритий протягом 4 днів. За січень ми мали 83% завершених випадків, за лютий вже маємо 92%. Водночас є регіони, які вибиваються із загальної статистики. Київ – це типовий приклад”.

Ляшко розповів, що однією з основних проблем в Києві є факт, що медичні працівники ВЛК все ще працюють в центрах комплектування. Тому людей направляють на проведення аналізів або інструментальних досліджень в інші медичні заклади. Але має бути конкретний медзаклад, де будуть проводитися всі необхідні дослідження.

Відсутність електронних черг

Міністр підкреслив, що іншою проблемою є відсутність окремих черг та електронних черг.

"Ми бачимо, що комісії можуть працювати, наприклад, до 14:00, а потім з якоїсь причини закриваються і не проводять медогляди. Це порушення норм, які ми встановили", – наголошує Ляшко.

Контроль роботи ВЛК

На цей час, як заявляє Ляшко, Міністерство охорони здоров'я зосереджується на організаційних питаннях, які можна вирішити швидко і забезпечити чіткий процес проведення медогляду. Пізніше будуть детально вивчатися всі скарги, що надходили на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я та НСЗУ стосовно якості проведення медоглядів.

Ми маємо можливість і компетенцію перевірити ситуацію в кожній комісії. Після цього будуть прийняті управлінські рішення,

– зазначив Ляшко.

Він додав, що Міністерство охорони здоров'я вже запланувало необхідні заходи та забезпечило фінансування для ефективного проведення ВЛК для військовозобов'язаних. За словами Ляшка, питання зараз до менеджерів на місцях і власників лікарень.