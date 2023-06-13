Дослідження показують, що у людей з підліткового віку і до глибокої старості приблизно кожен п'ятий сон – еротичний.

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Фази сну

Будь-який сон циклічний, включає 4 – 6 циклів за ніч, один повний цикл триває 90 – 110 хвилин. Сон складається з:

першої фази (1–5 хвилин) – коли знижується частота дихання та пульс, поступово падає артеріальний тиск та м'язовий тонус;

другої фази (10 – 60 хвилин) – людина перестає реагувати на незначні зовнішні подразники, можуть траплятися "сонні здригання", у тому числі відчуття падіння;

третьої фази – найактивніше відбувається синтез амінокислот, регенерація, синтезується гормон росту;

фази швидкого сну, або стадії швидкого руху очей (REM), – у людини швидко рухаються очі, він засвоює отриману за день інформацію, формує програму поведінки та план дій.

На REM-стадію припадає 25% сну, і саме у ній людина найчастіше бачить сни. Втім, сни можуть бути і на інших фазах циклу. У середньому за ніч на сновидіння йде дві години – причому більшу частину з них ми не запам'ятовуємо. Виняток – сни, які трапляються безпосередньо перед пробудженням.

Чому сняться еротичні сни

За деякими даними, сни – це не тільки інструмент для формування спогадів, а й періодично своєрідний тест-драйв реального життя. Вони допомагають мозку обробляти інформацію та іноді "розігрувати" події, підготуватися до розв'язання проблем та пережити те, що вже сталося.

Але це не означає, що по снах завжди можна судити про таємні бажання та мотиви. Іноді це просто спосіб боротьби з тривогою чи переживання сильних емоцій. І в такому разі еротичні сни можуть ґрунтуватися на звичних думках і сценаріях, наприклад, якщо людина вдень досить часто думає про секс або дивиться порнографію.

Іноді сексуальні мотиви виникають випадково, як спогади з минулого чи уявний експеримент, це називається теорією безперервності.